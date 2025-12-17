Embajadora de EE. UU. visita Central Romana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La embajadora de los Estados Unidos, Leah Campos, visitó las operaciones azucareras de Central Romana Corporation, conforme a las declaraciones que ofreció durante su discurso en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), donde anunció que ésta sería su primera visita oficial a una empresa del sector privado en el país.

La embajadora Campos estuvo acompañada de una comitiva integrada por representantes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Fue recibida en Central Romana por su presidente José Fanjul Jr., junto a los vicepresidentes ejecutivos Ramón Menéndez, Eduardo Martínez-Lima y Leo Matos.

La agenda de trabajo inició con una presentación corporativa sobre las operaciones de la empresa, su diversificación en el sector agroindustrial, manufactura, servicios, turismo y bienes raíces, así como sus buenas prácticas de responsabilidad social.

“La relación económica entre los Estados Unidos y la República Dominicana se fortalece cuando existe diálogo directo y cooperación basada en hechos. Central Romana es un actor clave dentro de esa relación, y conocer de primera mano sus operaciones y su impacto social reafirma la importancia de trabajar juntos como socios estratégicos para el desarrollo económico de ambos países”, destacó la embajadora Leah F. Campos.

Durante su recorrido, la embajadora Campos visitó el ingenio azucarero, donde conoció sobre los aspectos técnicos del proceso productivo y operativo para la producción de azúcar de caña. Además, la delegación visitó las comunidades agrícolas de la empresa, donde la diplomática estadounidense caminó los bateyes y visitó escuelas, viviendas y subcentros médicos que forman parte de la infraestructura de compromiso social de Central Romana.

También pudo conocer las oficinas de recursos humanos en el campo, la representación sindical y constató cómo se ejecuta el sistema de pagos para los trabajadores agrícolas.