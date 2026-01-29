Sepultan a la adolescente que murió a manos de su hermana en San Francisco de Macorís

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Fueron sepultados la tarde de este jueves los restos de Anelsy Ceballos, la adolescente de 13 años que murió el pasado miércoles por herida de bala a manos de su hermana Ankelsy Valerio, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El dolor se apoderó de los que asistieron a la sepultura de la menor. Sus familiares, amigos y allegados manifestaron gran tristeza por la pérdida de Ceballos, quien pereció luego de que Valerio le disparara durante un conflicto con el novio de la hoy occisa, próximo a su residencia.

La madre de Ceballos, entre llanto mientras caminada en el cementerio, dijo que el deseo de ella era estar con su hija, pero la adolescente "quería vivir con él", Enmanuel Núñez Batista, su novio, quien durante el incidente resultó herido de bala. "Yo la buscaba y ella se me iba", dijo.

La Policía investiga

Valerio se entregó a las autoridades en la provincia La Vega este jueves. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Regional Doctor Luis Morillo King, donde fue evaluada médicamente, y luego puesta a disposición de la Subdirección Regional de la Policía Nacional en la provincia Duarte, en buen estado de salud física y mental, para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional reiteró que el caso permanece bajo investigación, en coordinación con el Ministerio Público, a fin de esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrió el hecho.