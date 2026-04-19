Empresa a la que pertenecía chofer del camión ultimado en Santiago condena acción de motoconchistas

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Compañía de Limpieza Urbana Comlursa S. R. L., empresa a la que pertenecía el chofer del camión recolector de basura, víctima mortal de una turba compuesta por motoconchistas luego de un incidente en la provincia Santiago, condenó el acto de violencia que terminó con la vida de su colaborador. Del mismo modó, la entidad envió un mensaje de solidaridad a los familiares del fallecido.

A continuación, el comunicado íntegro de la empresa.

La empresa Compañía de Limpieza Urbana Comlursa S. R. L. expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de su colaborador Deivy Carlos Abreu Quezada, quien se desempeñaba como chofer de camión compactador.

De acuerdo con las informaciones disponibles, el hecho ocurrió el pasado 17 de abril de 2026, durante su jornada laboral, en un lamentable incidente de violencia que le provocó heridas de gravedad.

Abreu Quezada laboraba en la empresa por más de nueve meses. Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este momento de dolor, elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y por la fortaleza de sus seres queridos.

Al mismo tiempo, condenamos enérgicamente el acto violento que desencadenó esta tragedia.

Rechazamos cualquier manifestación de violencia que atente contra la vida y la integridad de los ciudadanos, y hacemos un llamado a la convivencia pacífica y al respeto mutuo.

Comlursa S. R. L. reitera su compromiso con la protección de sus colaboradores y con la promoción de una sociedad basada en valores de paz, respeto y seguridad.

Paz a su alma.

Félix Pérez

Encargado

Compañía de Limpieza Urbana Comlursa S. R. L.

Capturados

Más temprano, la Policía Nacional informó el arresto de ocho motoconchistas, incluyendo el presunto autor de la herida de arma blanca que le provocó la muerte al señor David Carlos Abreu Quesada, quien se desempeñaba como chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago.

La turba de motoconchistas quedó captado en video que ha sido ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación.