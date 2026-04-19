Reconocen a la periodista y estratega Mabel Alcalá durante panel en Indotel

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En un contexto donde comunicar bien puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, la periodista y estratega en relaciones públicas y comunicación de marca, Mabel Alcalá, fue reconocida por su trayectoria y sus aportes al desarrollo de nuevas generaciones en el ámbito comunicacional.

El reconocimiento tuvo lugar durante el conversatorio “El alto costo de comunicar mal y cómo solucionarlo”, realizado en el Centro Cultural de Indotel, un espacio que reunió a jóvenes talentos, comunicadores y profesionales del ecosistema creativo y tecnológico.

Durante su participación en el panel, Alcalá abordó los principales desafíos que enfrentan hoy las marcas en un entorno saturado de información, destacando la urgencia de construir mensajes claros, coherentes y estratégicos.

“El alto costo de comunicar mal hoy se traduce en pérdidas millonarias, desconexión con el cliente y crisis de reputación”, afirmó, al tiempo que invitó a los presentes a repensar la manera en que se comunican con sus audiencias.

El evento, organizado por The Creative Spot Latam y coordinado por Bianna Peña, se convirtió en un punto de encuentro para el intercambio de ideas, experiencias y tendencias que están redefiniendo la comunicación actual.

El panel fue moderado por la estratega en comunicación Vilma Batista, quien aportó dinamismo y enfoque al diálogo, facilitando una conversación enriquecedora entre los participantes.

La intervención de Alcalá destacó por su enfoque práctico y estratégico, subrayando la importancia de la autenticidad como eje central para conectar con las audiencias y generar valor real.