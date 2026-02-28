Empresario Felipe Vicini somete querella contra Rolando Espinal

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El empresario Felipe Vicini interpuesto una querella contra Rolando Espinal, por alegada difamación e injuria, derivados de declaraciones falsas y lesivas realizadas a través de diversas plataformas digitales.

Una comunicación enviada por su abogado Leonel Melo, señala que la querella está fundamenta en la violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, los cuales tipifican y sancionan la difamación y la injuria cuando estas afectan el honor, la reputación y la dignidad de las personas.

Según el documento, la acción legal ha sido interpuesta ante múltiples jurisdicciones.

Agrega que la querella responde al firme interés de Vicini de defender la verdad, proteger la reputación y poner fin a prácticas reiteradas de difamación sustentadas en acusaciones falsas, sin fundamento y desmentibles, promovidas por personas que asegura buscan notoriedad mediática en detrimento del buen nombre ajeno.

La comunicación señala además, que con esa acción persigue sentar un precedente claro que contribuya a desalentar este tipo de conductas y a reafirmar que el ejercicio de la libertad de expresión no ampara el uso irresponsable, malicioso y difamatorio de los medios de comunicación, ni puede seguir ocurriendo de manera impune en el país.

El empresario también está representado por Michele Hazoury Terc, Carlos Bordas y Natalia Aristy.

La demanda del presidente del Grupo Vicini surge luego de las declaraciones de Espinal en las que lo llamó “corrupto”.

“Yo no voy donde van los corruptos como tú. Yo hablo con pruebas, como lo dice el expediente. Tengo lo que a ti te falta, integridad”, expresó Espinal, en un audio que circula en la red.

Todavía Rolando Espinal no ha ofrecido declaraciones públicas respecto a la demanda, pero el proceso sigue en las instancias correspondientes.