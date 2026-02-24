Según encuesta ABC Collado lidera carrera hacia elecciones 2028

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Solo el 28.8% de la población opina que el país estaría mejor con un Gobierno distinto al del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), según la primera encuesta nacional de opinión realizada por la firma peruana ABC Marketing.

De acuerdo con la encuesta aplicada de manera presencial a una muestra 1,200 personas, a menos de dos años de las elecciones presidenciales del año 2028, el presidente Luis Abinader mantiene una sólida evaluación positiva de su gestión, mientras que el nombre de David Collado se eleva con fuerza y mantiene ventaja frente a sus principales competidores en un posible escenario electoral.

La encuesta sitúa a David Collado como el aspirante mejor posicionado de cara a las elecciones presidenciales del 2028.

Ante la pregunta de por quién votarían si los comicios fueran mañana, Collado encabezó la lista con un 28.5%, seguido por Leonel Fernández con 17.1%, Omar Fernández con 16.3 %, Carolina Mejía con 13.3 % y Abel Martínez con un 4.7 %.

En escenarios de enfrentamientos directos, Collado también obtendría ventaja con un 47.8% frente a Omar Fernández (34.0%) y 48.6% si compite contra Leonel Fernández (36.2%).

En cuanto a la percepción de candidaturas según el partido, un 47.3% percibe que de Collado sería el candidato oficial del PRM, seguido de Carolina Mejía (22.9 %). En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el 38.8% considera que Abel Martínez encabezará la boleta electoral, seguido por Gonzalo Castillo con 15.8%.

En la Fuerza del Pueblo (FP), el 53.6% de los encuestados entiende que Leonel Fernández sería el candidato presidencial, mientras que 26.9% mencionó a Omar Fernández.

Respecto a la percepción del partido ganador, David Collado volvió a encabezar las encuestas al ser considerado por un 30.8% como posible ganador de las elecciones.

Evaluación al presidente

En términos de eficiencia el 63.7% evaluó su desempeño de Luis Abinader entre “bien” y “muy bien”, y el 59.4 % aprueba su gestión en general.

En cuanto a su imagen personal y calidad de gestión, el 56.3% considera que el país está cambiando para mejor bajo su dirección.

Situación actual del país

Pese a la valoración positiva que recibió el presidente Luis Abinader, la delincuencia continúa siendo el principal problema señalado por la ciudadanía (36.8 %), siendo el robo a mano armada el delito más mencionado. Le siguen costo de la vida (15%) y el costo de la canasta familiar (13.8 %).

Sobre los niveles de criminalidad el 53.2% afirmó que la delincuencia ha disminuido gracias a las medidas y acciones ejecutadas por la Policía Nacional, mientras que el 40.3% opina que ha aumentado.

Sobre la lucha contra la corrupción, el 47.0% la califica como positiva, frente a un 29.8% que la considera negativa.

En lo respecta al manejo gubernamental ante la crisis haitiana, el 47.8% califica como bueno el desempeño del Presidente, un 17.1% lo considera regular y un 26.5% lo evaluó de manera negativa.

Los resultados de la encuesta fueron dados a conocer la mañana de ayer por el presidente ABC Marketing, Juan Carlos Maldonado quien recordó que esta es apenas la primera encuesta del 2026, porque según avancen los meses y se acerquen las elecciones presidenciales, dicho panorama podría variar.

La encuesta fue aplicada del 18 al 21 de febrero en 31 provincias, a personas mayores de 18 años. El estudio representa un margen de error de un 2.8 %, y nivel de confianza de 95 %.