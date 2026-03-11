Encuesta revela: Dr. Asjana David lidera con 71% como próximo rector de la UASD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La firma encuestadora Mercado y Cuantificaciones ha dado los datos de su más reciente estudio de preferencias electorales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en cuyos resultados revela que 7 de cada 10 profesores entrevistados (71.6%) entiende que el próximo rector de la academia lo será el Dr. Jorge Asjana David.

La percepción se extiende a todas las facultades de la UASD, la tendencia alcanza hasta el 80% en algunas, como se observa en los resultados ofrecidos. La firma diseñó la medición con una muestra de 500 profesores habilitados para votar, en el ámbito de la sede central de la academia, la muestra fue del tipo Aleatoria Estratificada con un margen de error de ±3.8% y un nivel de confianza del 95%.

Los hallazgos revelan que Radhamés Silverio cuenta con el 17.3% en la percepción de los académicos que lo señalan como rector ganador, el 4.4% entiende que ganaría el Dr. Wilson Mejía y el 1.8% dijo que lo será el profesor y poeta Rafael Nino Féliz. Para completar la medición de esta variable, el 5.3% de los entrevistados respondió no saber quién sería electo en las elecciones de junio próximo.

La encuesta fue aplicada del 4 al 7 de marzo en diferentes horas del día y tempranas horas de la noche, de modo que los profesores de todas las tandas tuvieron la misma probabilidad de estar representados en la muestra. De acuerdo a los resultados, el Dr. Jorge Asjana David solo necesitará una vuelta electoral para convertirse en el próximo rector de la primada de América.

A todos los profesores entrevistados se les preguntó por quién votaría si hoy fueran las elecciones universitarias, el 62.6% aseguró que votaría por el Dr. Asjana, confirmando así la tendencia de una sola vuelta electoral, Radhames Silverio obtiene el 24.5% en la intención de voto, 6.1% votaría por el Dr. Wilson Mejía y el 1.8% lo haría por Nino Féliz. Un 5% de los consultados se mantiene indeciso sobre el tema.

En un escenario electoral con solo dos aspirantes, donde Asjana y Silverio son los candidatos, Asjana ganaría el certamen en una sola vuelta electoral con el 62.8% de los sufragios frente al 32.4% que alcanzaría Silverio. Si el escenario fuera frente al Dr. Mejía, los resultados electorales serían del 72% para Asjana y 17.5% para su oponente, el también médico Wilson Mejía.

La alta intención de voto que apuntala al Dr. Asjana como próximo rector, está acompañada de un bajísimo nivel de rechazo que se sitúa en solo 4.2%, Radhamés Silverio presenta una tasa de rechazo de 5.3%, el 10.9% de los académicos nunca votaría por Wilson Mejía y el 27.6% no lo haría por Nino Féliz. Un alto porcentaje de los entrevistados, 52.1% se negó a señalar algún rechazo a los aspirantes.

El estudio diseñado por Mercado y Cuantificaciones es el primero que se aplica para el actual torneo electoral universitario, la encuestadora ha realizado estudios similares en los últimos 24 años con absoluta precisión.

El actual rector Editrudis Beltrán sale bien parado en la encuesta realizada, alcanzando una popularidad de 67% y solo 25% de profesores que desaprueba su gestión.