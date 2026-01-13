Enero del 2025 con mayor cantidad de nacimientos en RD

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

De los 189,585 nacimientos que se registraron en el país el pasado año 2025, la mayoría ocurrieron en enero con 18,085 registrados, según datos de presentados por la Junta Central Electoral (JCE).

Del total de nacimientos mayoría fueron masculinos con 50.63% frente a los femeninos con 49.37%.

Luego de enero, el mes con mayor cantidad de partos asentados en la JCE fue septiembre cuando se inscribieron 17,722.

En tercer lugar octubre con 16,852 mientras que el cuatro mes con mayor cantidad fue julio con 16,308.

Agosto ocupó el quinto puesto con 16,247 alumbramientos seguido de marzo con 15,444.

Posteriormente estuvo noviembre con 15,341 registros, febrero con 15,299, seguido de diciembre con 14,665, junio con 14,610, mayo con 14,549 y abril con 14,373.

Proceso de registro

En las grandes maternidades del sector, la JCE tiene unidades para registros de nacimiento, como forma de facilitar la declaración oportuna de los niños y evitar una declaración tardía.

De acuerdo al artículo 74 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil, núm. 4-23, el plazo y jurisdicción para el registro de nacimiento es de 180 días.

En la anterior ley 659 del año 1944 era de 60 días para zonas urbanas y 90 para rurales.

La nueva ley establece que “el nacimiento ocurrido en el país cuando uno o ambos progenitores sean dominicanos, el plazo para el registro es de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha del alumbramiento del niño o la niña, en la Oficialía del Estado Civil del lugar del nacimiento, de la residencia o el domicilio de uno de los padres, o ante el delegado correspondiente si el nacimiento ha ocurrido en un centro asistencial donde funciona una delegación de oficialía”. A partir se la declaración se convierte en “tardía” y los procedimientos son más complicados, sobre todo si la persona adquiere mayoría de edad de 18.