Entidad garantiza pollos en Navidad

La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) aseguró ayer el abastecimiento de de carne pollos, porque la producción nacional de pollo de engorde es 24.7 millones de unidades en este mes y que los precios se mantiene a RD$48 la libra en granja.

Dijo que esa cantidad cubre la demanda prevista y el abastecimiento del mercado en la temporada navideña y en Año Nuevo que es cuando se registra la mayor demanda.

Prevé que en los próximos días la disponibilidad de carne de pollo se elevará en un 22 %, unos 850 mil unidades diarios para cubrir la demanda de Nochebuena y el resto del año.

Sobre los precios “a puerta de granja”, explicó que los productores afiliados, que representan más del 80 % de la producción nacional, mantienen un precio promedio de RD$48 por libra.

En tanto que en los más de 150 puntos de venta populares a nivel nacional y gestionados por miembros de la asociación, el pollo procesado caliente se comercializa alrededor de RD$72 por libra.

La ADA refirió que el sistema de distribución del pollo vivo en República Dominicana funciona como una amplia cadena de confianza, en la que intervienen hasta cinco actores distintos, desde la granja hasta el consumidor final.

Agregó que en esa cadena pueden registrarse distorsiones de carácter especulativo “que no son atribuibles ni a los productores ni a las autoridades del sector, pero que sí pueden incidir en el precio”.

Reiteró su compromiso con la estabilidad de la producción, la transparencia del mercado y la seguridad alimentaria. Llamó a los actores de la cadena de comercialización a actuar con responsabilidad, “especialmente en una época de alto consumo para las familias dominicanas”.