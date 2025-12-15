Entidad ve angustia en desplazo mano de obra por tecnología

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación de Graduados de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Capítulo Dominicano (AGEAP Dominicana), José Marcano, mostró su preocupación ante la falta de interés de personas de trabajar en el campo debido a la escasez de mano de obra, especialmente joven, impulsada por la búsqueda de mejores ingresos en las ciudades y la falta de rentabilidad y de apoyo gubernamental.

Por ello, señaló que lo que históricamente se conocía como una gran fuente de trabajo humano poco a poco ha sido reemplazado por la tecnología como robots, IA, riego automatizado, manejo de ganado y drones, entre otros.

A pesar de reconocer que la tecnología tiene sus ventajas, Marcano reiteró que no reemplazará el papel central del productor por ser una parte clave de la supervivencia de la humanidad.

“Sin agricultores, ganaderos y trabajadores del campo, no hay comida, y sin comida no hay sociedad”, expresó.

Para evitar la pérdida de mano de obra en el sector agropecuario, señaló que es fundamental mejorar las condiciones laborales, incluidos salarios competitivos, beneficios y un trato digno. Además, invertir en tecnología, como la automatización y maquinaria eficiente permitiendo reducir la dependencia del trabajo manual.

ageap reconoce egresados

La entidad reconoció ayer a diversas generaciones de profesionales formados en la prestigiosa Universidad Zamorano, en el marco de la celebración de los aniversarios 60, 50 y 15 años de ejercicio profesional.

Al ofrecer las palabras de honor, el presidente de la entidad, José Marcano, felicitó a la comunidad de egresados.