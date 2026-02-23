Milly Quezada encenderá el escenario en Premios Soberano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La noche más esperada del arte dominicano suma brillo y sabor caribeño.

El carisma y la inconfundible voz de Milly Quezada, emblema indiscutible del merengue, será una de las protagonistas musicales de los Premios Soberano 2026, en lo que promete ser un segmento vibrante y cargado de emociones.

El anuncio, realizado por el equipo de producción del galardón, confirma que el de Quezada promete ser un segmento musical que aumentará las expectativas en torno a la ceremonia que celebra lo mejor del talento nacional.

Con una trayectoria que ha marcado generaciones y un repertorio que forma parte del ADN musical dominicano, Milly Quezada adelantó que su participación será un recorrido por algunos de los temas más queridos por el público.

«Volver al escenario de los Premios Soberano siempre es un honor inmenso. Estoy preparando un segmento muy especial, con canciones que el público ha hecho suyas a lo largo de los años. Será una celebración del merengue y de nuestra identidad», expresó la artista.

Milly Quezada se convirtió en el 1998 en apenas la segunda mujer en ser galardonada con el Gran Soberano –Maridalia Hernández fue la primera, en el 1987–, máxima distinción que otorga la Asociación de Cronistas de Arte en la premiación artística más importante y de mayor audiencia del país.

La edición número 41 de los premios se celebrará el miércoles 18 de marzo en la majestuosa sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción general de César Suárez Jr., quien nuevamente apuesta por un espectáculo de alto nivel artístico y técnico.

La ceremonia será transmitida a nivel nacional por Color Visión (canal 9), mientras que en Estados Unidos podrá disfrutarse a través de Univisión y la plataforma de streaming ViX, ampliando así su alcance a la diáspora dominicana y al público latino.

La conducción de la gala estará a cargo del humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc, una dupla que promete dinamismo, elegancia y buen humor durante toda la velada.

Como antesala, la tradicional alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche, bajo la conducción de Karen Yapoort, Amara La Negra, Josell Hernández y Sophía Sanabria, quienes tendrán la misión de recibir a las figuras más destacadas del espectáculo, la música, el cine y la comunicación.

El premio, organizado por Acroarte, cuenta con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas. Desde 1985, Acroarte reconoce lo mejor del arte y la cultura a través de estos galardones, que se han consolidado como la principal plataforma de exaltación del talento de República Dominicana.

Con la confirmación de Milly Quezada, la edición 2026 de los Premios Soberano reafirma su apuesta por las figuras que han construido la historia musical del país, en una noche que, una vez más, promete quedar grabada en la memoria colectiva.

Milly Quezada (Instagram)

Historia de Milly Quezada en Premios Soberano



[1] Casandra Especial (1990) [2] Casandra al Mérito (1997) [3] Espectáculo del año por «Milly por siempre» (1998) [4] Espectáculo del año por «Mucho más que dos» con Johnny Ventura (1998) [5] Cantante solista (1998) [6] El Soberano (1998) [7] Espectáculo del año por «Milly Vive» (1999) [8] Merengue del año por «Para darte mi vida» (1999) [9] Cantante solista (1999) [10] Album del año por Vive (1999) [11] Cantante solista (2000) [12] Cantante solista (2001) [13] Álbum del año por Tesoros de mi tierra (2001) [14] Cantante solista (2002) [15] Espectáculo del año por «Más Milly» (2002) [16] Concierto del año por «Lo mejor y nuevo de Milly» (2004) [17] Agrupación destacada en el extranjero (2004) [18] Videoclip del año por «Yo soy» (2005) [19] Merengue del año por «Yo soy» (2005) [20] Concierto del año por «El duelo», junto a Sergio Vargas (2005) [21] Album del año por MQ (2006) [22] Artista destacada en el extranjero (2007) [23] Actriz de cine por Yuniol (2008) [24] Álbum del año por Aquí estoy yo (2012) [25] Artista destacado en el extranjero (2013) [26] Colaboración del año por «La pimienta es la que pica» Feat. Maridalia Hernández y Fefita La Grande (2018) [27] Colaboración del año por «De colores» feat. Ilegales (2019) [28] Álbum del año por Milly & Company (2020) [29] Espectáculo del año por «La tría» –junto a Maridalia Hernández y Fefita La Grande– (2020) [30] Álbum del año por Resistirá (2023) [31] Espectáculo del año por «Viva la Reina» (2024) [32] Colaboración del año por Llegaste ft. Manny Cruz (2024) [33] Espectáculo del año por «Más dominicana» (2025) [34] Artista y/o agrupación destacada en el extranjero (2026)