Así golpea la tormenta a Estados Unidos

La emergencia climática que afecta al noreste de Estados Unidos generó una situación sin precedentes en Nueva York, donde millones de personas permanecen bajo estrictas restricciones debido a la severa tormenta invernal que golpea la región.

Este fenómeno, que amenaza con convertirse en un “ciclón bomba”, obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia, suspender el transporte no esencial y cancelar clases presenciales y virtuales en todo el sistema educativo público.

El epicentro de la crisis se localiza en Nueva York, aunque el impacto se extiende a lo largo del corredor atlántico, desde Nueva Jersey hasta Massachusetts, abarcando también ciudades como Boston y Filadelfia.

Las acumulaciones de nieve superan los 50 centímetros en varios puntos, generando riesgos de cortes de energía y daños a infraestructuras (AFP)

Restricciones y alerta máxima en Nueva York



La noche del domingo, el gobierno de la ciudad envió alertas de emergencia a los teléfonos móviles de los residentes, informando sobre la prohibición total de circular por calles y puentes, salvo para desplazamientos esenciales o de emergencia, entre las 21:00 del domingo y las 12:00 del lunes.

Esta restricción abarca vehículos particulares, motocicletas y bicicletas eléctricas, y se coordinó entre la Alcaldía y la Contraloría para garantizar el libre paso de ambulancias, patrullas y servicios de mantenimiento.

Según el National Weather Service, la agencia meteorológica federal, partes de la región desde Nueva Jersey hasta Massachusetts se encuentran bajo condiciones de ventisca, con riesgos adicionales de inundaciones y erosión costera.

Las autoridades advierten que la acumulación de nieve podría alcanzar hasta 60 centímetros, mientras que los vientos superarían los 110 kilómetros por hora, elevando el riesgo de apagones, accidentes y daños estructurales.

El alcalde Zohran Mamdani confirmó el cierre total de las escuelas públicas, incluyendo la suspensión de clases a distancia, y lo presentó como el regreso al clásico “día de nieve” para los estudiantes, una experiencia que había quedado casi extinta tras la pandemia y la implementación masiva del aprendizaje virtual.

“No hemos visto una tormenta de esta magnitud en la ciudad en la última década. Algunas zonas podrían ver hasta 70 centímetros de nieve”, expuso Mamdani en una rueda de prensa difundida por The New York Times.

El sindicato docente United Federation of Teachers, liderado por Michael Mulgrew, respaldó la decisión, señalando que los límites logísticos y la falta de conectividad tras la semana de receso escolar impedían una transición inmediata a la modalidad remota.

A continuación imágenes del fénomeno:

Aeropuertos como LaGuardia y JFK operan bajo fuertes restricciones, con cientos de vuelos cancelados y advertencias a los viajeros (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La ciudad celebra un auténtico “día de nieve”, con suspensión total de clases presenciales y virtuales por primera vez en años (REUTERS/Bing Guan)

Organismos oficiales y voluntarios refuerzan la asistencia social y difunden recomendaciones clave para evitar accidentes durante el temporal (EFE/Olga Fedorova)