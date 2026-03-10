Entidades pactan mejorar la recolección de residuos

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Liga Municipal Dominicana (LMD) inició una intervención para mejorar la recolección de residuos sólidos en el municipio de Santo Domingo Oeste, localidad rodeadas de cañadas y pendientes que hacen difícil la optimización del servicio.

El operativo, que se ejecutará durante el tiempo que sea necesario, forma parte de un esfuerzo integral para optimizar los servicios de limpieza.

El presidente de la LMD, Víctor D’Aza, respondió al llamado de apoyo del alcalde Francisco Peña, quien explicó las dificultades en este servicio, a través de los medios de comunicación.

“Estamos aquí para garantizar que cada rincón de Santo Domingo Oeste esté limpio y ordenado. Esta intervención es sólo el comienzo”, afirmó D’Aza, líder de la municipalidad dominicana.

La jornada de limpieza se desarrolla en estrecha coordinación con la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), liderada por Nelson Núñez, como presidente de la organización.

En ese orden, la gerente técnica de Fedomu, Cinthya Aquino, explicó a los presentes el impacto del operativo, junto al director ejecutivo de la institución, Felix Santos, también presente en el lugar.

El alcalde Francisco Peña, de Santo Domingo Oeste, agradeció a Víctor D’Aza y a la LMD por tomar la iniciativa de acompañarle en el trabajo de mejorar la recolección de residuos sólidos en el municipio, una de las demandas de la ciudadanía de la zona.