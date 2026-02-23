Entregan primera fase del Plan Piloto de Transformación Urbana en Barrio Enriquillo, SDO

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En vísperas de la inauguración de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) entregó este lunes la primera fase del Plan Piloto de Transformación Urbana (PRO-TU) en el barrio Enriquillo, municipio Santo Domingo Oeste.

La intervención incluyó el remozamiento de 144 viviendas pertenecientes a familias en condiciones de vulnerabilidad, así como la creación de 11 Paseos de los Colores, que suman más de 2,500 metros cuadrados de arte público, distribuidos desde el kilómetro 9 ½ de la Autopista Duarte hasta la entrada del municipio de Los Alcarrizos.

Viviendas dignas para transformar vidas



El director de Propeep, Robert Polanco, explicó que los trabajos de reconstrucción abarcaron cambio de techos, pintura general, reparación e instalación de puertas y ventanas, así como terminaciones estructurales, con el propósito de garantizar condiciones de habitabilidad dignas.

“Cada intervención tiene un sentido humano. No se trata solo de pintura o techo nuevo; se trata de devolver esperanza, seguridad y calidad de vida a familias que durante años vivieron en precariedad, como ha dispuesto el presidente Luis Abinader”, expresó el funcionario.

Asimismo, fueron instalados 110 metros lineales de mallas metálicas para reforzar la seguridad en las áreas intervenidas.

Polanco destacó que esta acción forma parte de una visión integral de desarrollo urbano impulsada por el presidente Luis Abinader, orientada a conectar modernidad, infraestructura y dignificación social.

“Antes, al entrar a la ciudad desde el Cibao, predominaban el abandono y la precariedad. Hoy, Los Alcarrizos cuentan con teleférico y metro, y Santo Domingo Oeste avanza hacia nuevas soluciones de movilidad. Estos municipios están cada vez más integrados al desarrollo y la modernidad”, afirmó.

Un corredor cultural a lo largo de la Línea 2C



Los 11 Paseos de los Colores fueron concebidos como un corredor cultural urbano, narrando en sus murales la historia, tradiciones y valores de los municipios Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.

Las obras están ubicadas en sectores Enriquillo, Holguín, Kilómetro 14, entrada de Los Alcarrizos, Los Taínos, entre otros puntos estratégicos

Cada mural rinde homenaje a los Padres de la Patria, símbolos nacionales y figuras emblemáticas de la historia y la cultura dominicana, incluyendo a Fray Antón de Montesinos, así como representaciones de la Cigüa Palmera, ave nacional, el deporte, la literatura y las tradiciones populares.

Con esta intervención artística, el trayecto de la Línea 2C se convierte en un espacio de identidad y pertenencia accesible para miles de ciudadanos que diariamente utilizarán el sistema de transporte.

Polanco hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar y preservar los murales como patrimonio colectivo, evitando actos vandálicos y contribuyendo al mantenimiento de los espacios intervenidos.

Autoridades presentes



Durante la entrega, el director de Propeep estuvo acompañado por los alcaldes Junior Santos, del municipio Los Alcarrizos, y Francisco Peña, de Santo Domingo Oeste; la gobernadora provincial Lucrecia Leyva Santana; el vicepresidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Héctor Luis Bautista; así como el regidor Jassiel Díaz, entre otras autoridades municipales y comunitarias.