Enviada de Trump se reúne con Luis Abinader

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, estuvo el fin de semana en República Dominicana en una visita no anunciada, en el marco de sus nuevas funciones como enviada especial del presidente Donald Trump para asuntos de seguridad hemisférica, bajo la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”.

Según el periódico digital El Día, como parte de su agenda en el país, Noem sostuvo la noche del sábado un encuentro con el presidente Luis Abinader en Punta Cana, donde además participaron altos funcionarios del área de seguridad del Estado dominicano.

En el encuentro, señala el matutino, abordaron temas vinculados al combate de redes narcocriminales, el fortalecimiento de los controles fronterizos y la cooperación bilateral en materia de inteligencia, en un contexto de creciente coordinación entre ambos países frente al crimen organizado transnacional.

Noem, quien encabezó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fue designada en marzo por Trump como la primera enviada especial del programa “Escudo de las Américas”, que busca reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico, mejorar la seguridad fronteriza y contrarrestar influencias extranjeras en el hemisferio occidental.

La delegación que acompañó a Noem incluyó a la embajadora de Estados Unidos Leah Campos, quien ha llevado un rol activo en articulación de iniciativas conjuntas en seguridad y cooperación.