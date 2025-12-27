Epidemiólogos piden a población aumento higiene

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La Sociedad Dominicana de Infectología (SDI) recomendó a la población incrementar el lavado de las manos para evitar contagio de los diferentes virus respiratorios que circulan en el país.

Esta temporada festiva es propicia para que la población se enferme, por esa razón por la que los especialistas insisten en mejorar la practica del lavado de las manos.

Por el crecimiento sostenido del turismo en la República Dominicana, con una proyección de alrededor de 900,000 visitantes por vía aérea durante este mes de diciembre, se incrementa la posibilidad de introducción y circulación de virus respiratorios y otros agentes infecciosos que actualmente afectan a distintas regiones del mundo, asegura en un comunicado la Sociedad.

En este momento se observa alta circulación de virus respiratorios en Estados Unidos y Europa, incluyendo influenza A -subtipo H3N2 y su subclado K, H1N1, así como la influenza B, COVID-19 y virus sincitial respiratorio (VSR), analizan los galenos.

Por esta razón, asegura, se amerita mantener medidas preventivas reforzadas por parte de las familias.

Recomendaciones

La Sociedad de Infectología exhorta a la ciudadanía a reforzar la higiene de manos, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol, especialmente tras viajes, uso de transporte público o asistencia a eventos concurridos.

Asimismo, recomienda uso responsable de mascarilla y utilizarlas si presenta síntomas respiratorios.

Se recomienda además el uso de mascarilla en espacios cerrados, con alta concurrencia o poca ventilación, especialmente para proteger a adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Los especialistas recomiendan aislamiento domiciliario ante síntomas, permanecer en casa si presenta fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal u otros síntomas respiratorios.

Signos de alerta

Se recomienda buscar atención médica ante síntomas como dificultad para respirar, fiebre persistente o muy elevada, dolor torácico, decaimiento intenso, somnolencia o confusión.

Se requiere atención medica ante empeoramiento progresivo de los síntomas como fiebre asociada a sangrado, dolor abdominal intenso o vómitos persistentes.

En niños pequeños, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas, la Sociedad recuerda una consulta oportuna.