Hospitales de la red listos para los eventos durante época navideña

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Los hospitales de la red pública están listos para enfrentar cualquiera de los eventos que se presenten durante las fiestas de Navidad. El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama informó que los centros de la red pública de servicios están preparados para garantizar la atención médica oportuna y continua a la población durante el operativo de Nochebuena y Navidad 2025.

Este año el lema es “Conciencia por la vida”. Se trata de hospitales tan emblemático en Santo Domingo, como el traumatológico Darío Contreras, Ney Arias Lora, Francisco Moscoso Puello, Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, Marcelino Vélez Santana.

En el sur, el Juan Pablo Pina, Taiwán de Azua, Jaime Mota de Barahona, así como el de Neyba y Baní. Están preparados los hospitales Cabral y Báez de Santiago y el San Vicente de San Francisco de Macorís. Estos hospitales reúnen la mayor afluencia de pacientes que son llevados por traumas o por problemas como riñas e intoxicaciones. El Robert Reid Cabral, especializado en niñez, también ha sido preparado para atención.

Medidas

El doctor Lama dispuso medidas dirigidas a fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud ante el incremento de demandas asistenciales que suelen presentarse durante las festividades.

El operativo inició ayer 23 de diciembre a las 2:00 de la tarde.

Entre las disposiciones, se instruyó a las direcciones regionales y hospitalarias a organizar el personal de manera que los servicios de emergencias permanezcan cubiertos las 24 horas del día, activar los planes y comités de Emergencias y Desastres, el plan de alta demanda asistencial y el plan de respuesta ante intoxicación por metanol.

La doctora Yocasta Lara, directora de Centros Hospitalarios del SNS expresó que se estableció el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación sanitaria, la instalación de salas de situación en los Servicios Regionales de Salud y la garantía de asistencia de emergencia médica adecuada y oportuna en todo el territorio nacional.

Vigilancia

También se dispuso reforzar la notificación y vigilancia epidemiológica con el reporte oportuno de variables como intoxicaciones alcohólicas en adultos y menores, intoxicaciones alimentarias, accidentes de tránsito y muertes asociadas a estas causas, a fin de facilitar la evaluación de la situación y la toma de decisiones.

Lara explicó que se instruyó a las direcciones hospitalarias asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos, abastecimiento de agua y combustible, correcto funcionamiento de las plantas eléctricas, seguridad permanente en las áreas de emergencias y la adecuada limpieza de los espacios de atención.

Servicios 24 horas

La directora de los Hospitales del SNS reiteró que todos los servicios de urgencias y emergencias estarán disponibles las 24 horas del día durante el período del operativo, igualmente exhortó a la población a hacer un uso responsable de los servicios, contribuyendo así a una respuesta más eficiente del sistema de salud durante las festividades.

Gran Santo Domingo

Por su parte, el doctor Edisson Féliz Féliz, responsable de la Dirección de Servicios Metropolitanos dijo están preparados y reforzados los hospitales del Gran Santo Domingo y Monte Plata ante posibles eventualidades en las festividades de Navidad y Año Nuevo. Como cada año, y en respaldo al operativo del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las emergencias de los centros de salud han sido reforzadas y activadas con los suministros necesarios para cualquier asistencia.

El director del Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO), Féliz Féliz, valoró que los centros han sido equipados con medicamentos e insumos, además del reforzamiento del personal, principalmente en los hospitales traumatológicos, para esta primera fase del operativo que inició la tarde del 23.

“Los Comité de Emergencias y Desastres están activos por cualquier situación que pudiera generarse en medio del asueto. Las emergencias están preparadas y el personal listo”, manifestó el titular.

Que sea en familia

El doctor Féliz Féliz hizo un llamado a toda la población a disfrutar de la Navidad y Año Nuevo en familia y en armonía, pero sin excesos de ningún tipo. Igualmente recordó una vigilancia especial a los niños. Que no haya quemaduras en el hogar.