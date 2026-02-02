Eric Rivero recuerda a Leonel Fernández que en sus gobiernos la agricultura “no fue prioridad”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dirigente agropecuario Eric Rivero respondió a las recientes declaraciones del expresidente Leonel Fernández sobre la situación del sector productivo nacional, recordándole que durante sus administraciones la agricultura dominicana no ocupó un lugar prioritario en la agenda de desarrollo del país.

“Escuchar ahora un discurso en defensa de la producción nacional contrasta con la realidad que vivió el campo dominicano durante los años de gobierno del Leonel Fernández, marcados por un limitado financiamiento oportuno, poca inversión en infraestructura rural y escaso respaldo a la tecnificación agrícola”, expresó Rivero, quien funge como asesor del Poder Ejecutivo en materia agropecuaria.

Sostuvo que durante esos períodos también se recurrió a importaciones para enfrentar situaciones de escasez, sin que esas medidas estuvieran acompañadas de planes estructurales dirigidos a fortalecer de manera sostenible la producción local.

“El expresidente Leonel Fernández, que hizo de la globalización una bandera discursiva constante, no promovió las acciones necesarias para que el campo dominicano estuviera preparado ante los desafíos de la apertura de los mercados. Todo lo contrario, los productores son testigos del abandono que sufrimos”, afirmó Rivero.

Rivero apuntó que el problema del agro no se resuelve únicamente restringiendo o liberando importaciones, sino desarrollando capacidades productivas internas de manera continua, con políticas públicas estables y de largo plazo. “Esa fue una deuda histórica que arrastró el sector por años”, indicó.

El dirigente agropecuario agregó que en esas gestiones varios rubros tradicionales perdieron competitividad, se redujo la rentabilidad en distintas cadenas productivas y no se impulsaron políticas efectivas para garantizar el relevo generacional en el campo.

De igual manera señaló que tampoco se consolidaron estrategias para reducir la dependencia de insumos importados, una situación que hoy impacta directamente los costos de producción y que, a su juicio, debió haberse abordado con mayor visión de futuro.

Rivero consideró que el debate sobre la situación actual del agro es necesario, pero debe darse con memoria histórica y coherencia. “El campo dominicano no puede ser un tema de temporada electoral. Necesita ser una prioridad permanente del Estado, más allá de los discursos políticos”, concluyó.