Leonel Fernandez culpa Gobierno de quebrar productores para privilegiar PRM

El líder de la Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, culpó al Gobierno de quebrar a los productores locales, al aplicar políticas que privilegian las importaciones de allegados del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), a la que atribuye el alza del precio del pollo, huevos y otros productos básicos.

Al juramentar en la FP a José del Castillo Saviñón, exsenador de la provincia Barahona; a su esposa, Charinée Ovalles y 300 nuevos militantes que abandonaron el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fernández afirmó que las políticas de privilegios sobre la producción nacional impactan de manera directa el costo de los alimentos y debilita el aparato productivo del país.

Lamentó la escasez de pollo y de huevos en República Dominicana y el que una libra de esa ave vuelva a costar 125 pesos.

“El Gobierno no ha sabido resolver ese tema ni a otros vinculados con la alimentación del pueblo”.

Además, cuestionó el uso de los recursos del Estado para procesos electorales. “Ahora vemos algo parecido, lo hicieron entonces con los fondos de Aerodom, dicen ahora, que los fondos del Senasa fueron utilizados para la campaña electoral”.

En cuanto a Castillo Saviñón, abogado, empresario y miembro del Comité Político del PLD hasta agosto de 2025, lo juramentó Fernández en un acto en el Hotel El Embajador. El senador del Distrito Nacional por la FP, Omar Fernández, pronunció las palabras de bienvenida.