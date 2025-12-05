Ernesto Quiñones publica “No todo fue televisión”

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El veterano productor y comunicador Ernesto Quiñones puso a circular anoche la obra “No todo fue televisión”, acto en el que también celebró sus 85 años de vida.

La actividad, realizada en el salón de conferencias del Archivo General de la Nación (AGN), reunió a familiares, amigos y figuras del mundo audiovisual que han acompañado al autor a lo largo de más de siete décadas.

El libro recoge memorias, anécdotas y vivencias que muestran facetas poco conocidas de Quiñones, antes de su llegada a la televisión, además de sus experiencias como estudiante de sociología, su paso por la Marina de Guerra, ganadería, derecho y otros ámbitos que forman parte de un relato que combina historia personal con un retrato íntimo de la vida dominicana del siglo XX.

Al ofrecer las palabras centrales del acto, Quiñones destacó la emoción de presentar esa obra y agradeció a su familia, en especial, a su esposa Rosalina, quien transcribió parte del contenido.

“Este libro es para ustedes”, expresó Quiñones, al reconocer el aporte de amigos, colaboradores y profesionales que apoyaron el proyecto.

El libro fue presentado por Ivonne Gómez, quien resaltó que el texto conserva la voz auténtica del autor, con un tono cálido y conversado que convierte cada capítulo en una pieza de memoria viva.

La también editora de la obra afirmó que el documento trasciende el formato autobiográfico tradicional, combinando crónica personal, archivo familiar y testimonio histórico.