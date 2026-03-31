Español fue apresado con cocaína en el estómago

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Santo Domingo, (EFE).- Autoridades antidrogas informaron que detuvieron a un ciudadano español en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, que sirve a Santo Domingo, cuando intentó viajar a Madrid con 77 cápsulas de cocaína en su estómago.

El hombre fue detenido tras su paso por zonas de seguridad de la terminal detectándose las cápsulas en sus vías digestivas, aseguró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en una nota. El organismo, que no precisó cuándo se produjo el arresto, afirmó que el imputado fue trasladado a un centro de salud, donde se inició el proceso de expulsión del alucinógeno. El español, de 39 años, fue entregado a la Jurisdicción de Atención Permanente para conocerle medidas de coerción en las próximas horas.