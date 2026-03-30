DNCD celebran su festival deportivo en Club del Almirante

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Con el lema “Por un país libre de drogas”, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de su Dirección Orientación Comunitaria (DOC), en coordinación con el Ministerio de Educación, llevó su programa preventivo-deportivo y recreativo a las instalaciones del Club Ciudad del Almirante, de Santo Domingo Este.

La actividad, realizada por instrucciones del presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, contó con la participación de los alumnos de los planteles escolares Fe y Alegría, Los Girasoles, Liceo Trina de Moya y Escuela Laboral Salomé Ureña, así como miembros de los clubes de la zona.

El director de la Dirección Orientación Comunitaria, coronel Rafael “Cucho” Abreu, en representación del presidente de la DNCD, vicealmirante Cabrera Ulloa, entregó útiles deportivos, así como folletos con orientación sobre el uso indebido de sustancias prohibidas.

José Báez, presidente del Club Ciudad Almirante, agradeció a la DNCD por llevar su festival deportivo y recreativo al sector y felicitó a la DNCD “por la gran labor que desarrolla en el aspecto preventivo para evitar que los jóvenes se pierdan en camino de la delincuencia”.