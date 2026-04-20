Cada territorio cuenta en el Plan de Desarrollo Peravia

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Cada territorio de la provincia Peravia fue tomado en cuenta en la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible al 2030. De ahí que sus tres municipios y 10 distritos municipales cuentan con sus diagnósticos y proyectos que buscan dotar de servicios y obras de forma integral.

Se trató de un ejercicio social que involucró a los representantes de las principales entidades de la provincia junto a las organizaciones de base.

Catalina

En el caso del distrito municipal Catalina, donde se encuentra la Central Termoeléctrica Punta Catalina, una de las principales generadoras de electricidad del país y una población aproximada de 4,800 habitantes, en el plan se han establecido la construcción y habilitación del cementerio municipal; la construcción de una funeraria municipal y el equipamiento y la puesta en funcionamiento del centro de salud. También, la terminación de la nueva escuela y sel liceo, la construcción de un puente peatonal en el cruce de Catalina, garantizando la seguridad vial de los transeúntes y el asfaltado y remozamiento de calles y callejones pendientes.

Además, la construcción y equipamiento de una estación de bomberos, un cuartel policial, la canalización y encache de arroyos y desagües, incluyendo el Arroyo de Catalina, del viejo Marco A. Cabral y encache del desagüe desde la zona de Ruiz hasta su descarga final.

Otras obras proyectadas son la construcción y adecuación de parques y espacios recreativos, la terminación y mejora de infraestructuras deportivas y el embellecimiento de la entrada del distrito, así como la terminación de la iglesia católica, como infraestructura de valor social y comunitario.

El Limonal

Mientras que en El Limonal, con una población aproximada de 5,600 habitantes, entre las iniciativas identificadas están la terminación, el equipamiento y funcionamiento de la clínica rural, con asignación de médicos permanentes; el fortalecimiento de la botica popular, garantizando el abastecimiento de medicamentos esenciales; la instalación de una brigada policial, construcción de una funeraria comunitaria y garantía de acceso al agua potable, mediante soluciones sostenibles.

Igualmente, la terminación, ampliación y remodelación de los planteles escolares, la electrificación de caminos vecinales, mejora del alumbrado público en los distintos sectores, la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y la implementación de programas de formación técnica y capacitación laboral, incluyendo cursos del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Se agrega la construcción de un centro para la primera infancia, terminación y adecuación de centros comunales, elaboración e implementación de un plan de trabajo para los productores del distrito, orientado al desarrollo productivo local e impulso a la generación de fuentes de empleo.

Otras demandas son la rehabilitación y adecuación de infraestructuras deportivas, incluyendo la reparación del estadio, construcción y reparación de puentes comunitarios que unen con La Cabria y Carretón y el mejoramiento y construcción de la red vial del distrito, incluyendo las carreteras Paya–El Limonal y Buena Vista.

Además, la terminación del asfaltado de las calles internas, programas de mejoramiento y ayudas para viviendas, priorizando hogares en condiciones de vulnerabilidad; y apoyo social a personas con discapacidad mediante programas de asistencia.

Las Barias

El distrito municipal de Las Barías cuenta con una población aproximada de 3,900 habitantes. Entre sus demandas están la construcción y habilitación del cementerio, equipamiento de un destacamento policial para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la construcción de un liceo de nivel secundario para así ampliar el acceso a la educación media.

Se suma la construcción de una funeraria, un proyecto habitacional, programa de reparación de viviendas, priorizando hogares en condiciones de vulnerabilidad, la canalización del río Nizao y construcción de muros de gaviones para la mitigación de riesgos y protección de las comunidades e infraestructuras.

También la adecuación y mejora de infraestructuras deportivas, la construcción de un nuevo acueducto, implementación de un sistema de transporte universitario, rehabilitación y puesta en valor de balnearios y espacios públicos, incluyendo La Tina, Los Tres Charquitos y La Peña, asfaltado y mejora de carreteras y caminos vecinales, fortaleciendo la conectividad territorial y construcción de un puente comunal para mejorar la movilidad y el acceso seguro entre comunidades.

Pizarrete

Con una población censada de aproximadamente 7,377 habitantes, las iniciativas detectadas son ampliación del puente de la bajada Pantaleón, una extensión de la UASD, un centro educativo secundario, ampliación del politécnico, canchas techadas para los centros educativos, remodelación de la clínica rural y aumento del personal, multiuso deportivo y nombramiento de entrenadores deportivos.

Además, un centro para impartir cursos técnicos, una funeraria, definir los límites territoriales entre Pizarrete, Santana y Las Barías, la canalización del río Nizao, más infraestructura, bomberos y Policía Nacional, titulación de la tierra en Sabana Abajo, asfalto y señalización de todas las calles, control de aguas residuales y construcción de sanitarios.

Se identificaron obras puntuales por sectores como Los Martínez que requiere un hospital, polideportivo techado, proyectos de viviendas, saneamiento de canal, remozamiento y equipamiento del centro comunal. Mientras que en Gualey control del agua residual, asfaltado de las calles, mejoramiento de viviendas, ampliación de la escuela, plan titularidad de parcelas y solares.

Igualmente, reconstrucción e iluminación del estadio, guardería infantil, fuente de empleos, becas estudiantiles, pensión para los envejecientes, centro de salud, ampliación del centro educativo, transporte escolar, parque, cancha deportiva, reparación de calles, aceras y contenes, alumbrado de la carretera Pizarrete-Los Roche, remodelación de viviendas, fuentes de empleos y seguridad policial

Santana

De acuerdo con el censo del 2022, el distrito municipal de Santana tiene una población de aproximadamente 9,396 habitantes. Entre sus necesidades detectadas están un estadio, asfaltado, un puente peatonal en la entrada de Santana, en Lucas Díaz y cruce de Pizarrete, un cementerio, un subcentro de salud, y más escuelas.

Además transporte escolar para la zona de Lucas Díaz, saneamiento de las cañadas, un polideportivo, control migratorio para extranjeros irregulares, plan de viviendas seguras, conclusión del cuartel policial y puente peatonal de Los Lara, reconstrucción y ampliación de la policlínica y fuentes de empleo.

Para Brisas del Río solicitan una clínica rural, fuentes de empleo, una estancia infantil y un centro de recreación para adultos mayores, entre otras.