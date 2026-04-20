Trueno abre una nueva etapa musical con "X unas llantas"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tras su reciente conquista del Reino Unido como acto de apertura de Gorillaz, la superestrella del hip-hop en español y dos veces ganador del Latin GRAMMY®, TRUENO, lanza “X UNAS LLANTAS”, el sencillo que marca el inicio de TURR4ZO, su próxima era musical.

El tema está disponible en todas las plataformas digitales.

El lanzamiento del sencillo se produce días después de que TRUENO sacudiera las redes sociales con el anuncio de TURR4ZO, su cuarto álbum de estudio, previsto para el 24 de abril.

La revelación llegó tras tres meses de ausencia en redes sociales, sorprendiendo a sus millones de seguidores en Instagram con un clip en el que se muestra un nuevo look mientras baila a los pasos del himno del barrio clásico de la década de 2010, “Tírate Un Paso”, de Los Wachiturros.

Escrita por TRUENO y producida por el intérprete junto a su colaborador frecuente Tatool y El Guincho (Björk, Rosalía, Charli XCX, BTS, FKA Twigs), los primeros acordes de “X UNAS LLANTAS” —a través de una chacarera distorsionada—trasladan al oyente a los barrios de Argentina. Allí, la afilada y contundente pluma de TRUENO da rienda suelta a una historia de ambición, no solo presente en el país de la Albiceleste, sino también en toda Latinoamérica: cómo unos zapatos deportivos se convierten en símbolo de estatus e identidad.

La universalidad (y la nostalgia) continúa presente en todos los aspectos de la propuesta musical de Trueno y para este sencillo, el artista se nutre de ritmos que no solo logran una conexión geográfica, sino también generacional: ese mambo tan dominicano, pero igualmente cordobés (como una variante del cuarteto), impone su cadencia a lo largo de toda la producción.

El resultado es un hip-hop con sabor tropical que traslada a toda una generación al inicio de los noventa, cuando, desde las calles de Nueva York, surgía el contagioso merengue house: esa fusión irresistible de hip-hop, merengue, house y dancehall que definió a los Millennials — y que ahora TRUENO reivindica para toda una nueva generación.

El lanzamiento llega con un espectacular videoclip dirigido por Clemente Bruzzone y Agustín Puente, de The Movement, y rodado en icónicos lugares de Buenos Aires, como la Biblioteca Nacional y el Parque Patricios, ubicado en la Comuna 4 de la capital, un área que TRUENO ha representado a lo largo de su carrera y cuyo legado cultural ha marcado el hip-hop porteño.

Como acto de apertura de Gorillaz en su gira por el Reino Unido, TRUENO dejó una huella imborrable en territorio británico: noche tras noche, su actuación deja boquiabiertos a miles de espectadores que bien han sabido reconocer en redes sociales sus habilidades como MC.

Además, TRUENO forma parte del noveno álbum de Gorillaz, The Mountain, en el sencillo “The Manifesto” junto a Proof. La colaboración surge de una estrecha relación iniciada en 2022, durante el festival Quilmes Rock en Buenos Aires, Argentina, cuando Damon Albarn (vocalista de Gorillaz) invitó al rapero argentino a interpretar el megahit “Clint Eastwood”.

Sumado a todo este momento, TRUENO completó un círculo el pasado fin de semana al ser jurado oficial de la Final Internacional de Red Bull Batalla en el Movistar Arena de Santiago de Chile, la misma competencia en la que se coronó en 2019.

“X UNAS LLANTAS” es la primera canción inédita de 2026 de TRUENO y el primer sencillo que da a conocer tras alzar su segundo Latin GRAMMY®, en noviembre de 2025, a la Mejor Canción de Rap/Hip-Hop por “FRESH”.

En febrero, el intérprete formó parte de la serie La Parada de VEVO, grabada en Las Vegas durante la Semana del Latin GRAMMY, en la que interpretó versiones de sus hits “FRESH” y “344”.

“X UNAS LLANTAS” es tan solo una muestra del universo musical que TRUENO desplegará en TURR4ZO el próximo 24 de abril, un proyecto con el que continúa redefiniendo el sonido del hip-hop en español contemporáneo.