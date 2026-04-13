Distritos municipales Peravia tienen múltiples necesidades

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Las principales necesidades detectadas en los 10 distritos municipales de la provincia Peravia se basan en obras y proyectos de educación, salud, seguridad, empleo y mejoras ambientales que demandan esas comunidades para su desarrollo integral.

Además de los municipios Baní, Matanza y Nizao, la provincia Peravia tiene 10 distritos que son Villa Fundación, Sabana Buey, Paya, Villa Sombrero, El Carretón, Catalina, El Limonal, Las Baría, Pizarrete y Santana.

Los ocho primero pertenecen a Baní mientras que Santana y Pizarrete a Nizao. El municipio de Matanza aún no cuenta con distritos.

Las necesidades de las comunidades de Peravia se encuentran detalladas en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peravia 2025-2055 que para el caso del distrito Villa Fundación, se identificaron iniciativas para el fomento del turismo sostenible, integrando aspectos culturales ecológicos con la debida protección del medioambiente.

También la construcción y puesta en funcionamiento de un hogar de ancianos y a nivel educativo elevación de liceos a politécnicos. En lo laboral se determinó la necesidad de apertura definitiva de la zona franca, como eje para la generación de empleos, atracción de inversiones y freno de la migración y fomento a la apertura de empresas.

Asimismo, la preparación y fortalecimiento de proyectos agrarios, para aumentar la producción agrícola y la generación de mano de obra local, apoyo integral al sector agrícola y desarrollo de agroindustrias artesanales, así como mejoras en la comercialización y el encadenamiento productivo.

Otras de las demandas identificadas para Villa Fundación son la construcción, ampliación y remodelación del acueducto para garantizar el acceso sostenible al agua potable.

La ampliación, remodelación y fortalecimiento del hospital municipal, atención integral a la niñez, mediante guarderías, estancias infantiles y servicios de apoyo social con inclusión de la jornada escolar extendida y la reapertura de la escuela laboral, orientada a la formación para el empleo y las demandas productivas del territorio.

Además, mejoras de las escuelas, equipamiento de un cuartel policial, regulación del transporte para mejorar la seguridad vial y el orden urbano, construcción de una estación de bomberos.

Igualmente la reparación y construcción de aceras y contenes para mejora la movilidad peatonal y el entorno urbano, la construcción y priorización de muros de contención, en zonas vulnerables a riesgos y un matadero local.

Sabana Buey

En el caso de Sabana Buey se definieron como necesidades la construcción y mejora del acueducto , asfaltado y mejoramiento de las vías urbanas y comunitarias.

Asimismo, la ampliación y fortalecimiento de la policlínica para mejorar la capacidad de atención en salud de la población, reparación y remozamiento del centro deportivo Wiche, equipamiento y fortalecimiento del centro de capacitación técnica, orientado a la formación para el empleo y el desarrollo de capacidades locales.

Además, que se realice una gestión integral, canalización y adaptación al cambio climático del arroyo de Bahía, reduciendo riesgos y protegiendo a las comunidades aledañas.

Otra propuesta es el rescate y puesta en valor de espacios públicos emblemáticos, junto a programas de arborización urbana y la implementación de un programa de alerta temprana, así como espacios para el deporte y la recreación.

Paya

Para el distrito municipal de Paya sus necesidades consensuadas fueron un plan de ordenamiento, mejora de la infraestructura peatonal segura y sostenible, fortalecimiento y ampliación del alumbrado inteligente, recientemente establecido en esta localidad.

Se agregan las demandas de conclusión de las vialidades de conexión con la avenida Circunvalación Sur, consolidación del sistema wifi gratuito, vigilancia con drón, cámara de seguridad para registro de los vehículos que entran y salen de la localidad, sitio de carga gratuito para motores eléctricos y paneles solares para mejorar el acceso de energía.

Villa Sombrero

En el caso de comunidad de Villa Sombrero las iniciativas identificadas están un plan de ordenamiento, desarrollo de las unidades de atención primaria de salud, plan concurrente de vialidad, arborización y negocios ordenados de la avenida circunvalación sur.

También, renovación de aceras y contenes, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la calidad de vida en la comunidad, elevar la calidad de la gestión interna de los ayuntamientos y juntas distritales de Peravia, gestión integral, canalización y adaptación climática en el arroyo de Bahía, rescate de espacios públicos emblemáticos, arborización y un programa de alerta temprana para una gestión de riesgos.

El Carretón

Las obras identificadas para el distrito municipal El Carretón en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peravia 2025-2055 están la carretera los Pinos-Sabana Larga-El Limonal, el puente del Aguacate que comunica Las Almendras-El Chivo y El Guano con el centro del distrito.

Igualmente el levantamiento establece que se requiere un centro comunal, asfaltado de todas las vías, estancia infantil y parque infantil de multijuegos y colores en Sabana Larga, un polideportivo, cierre del vertedero a cielo abierto próximo al canal de riego y una estación de transferencia hacia el relleno sanitario provincial.