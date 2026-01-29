Especialista afirma país no está en riesgo brote

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

A propósito del brote Nipah Virus en India, en el estado de Bengala Occidental, el país debe estar ante una situación de vigilancia activa, pero no existe un peligro inminente, aseguró la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, Yori Roque

“Estamos ante una situación de vigilancia epidemiológica activa, pero actualmente, no ante una emergencia de propagación global”, dijo la especialista. Las autoridades sanitarias indias han confirmado casos asociados principalmente al ámbito hospitalario y han activado protocolos de aislamiento, rastreo de contactos y protección del personal de salud para limitar cualquier transmisión adicional, afirmó la experta

El virus Nipah es un patógeno zoonótico conocido por su capacidad de causar enfermedad grave y por la ausencia de tratamientos o vacunas específicos.

Sin embargo, su transmisión persona a persona ha sido históricamente limitada, y organismos como la Organización Mundial de la Salud mantienen el riesgo de expansión internacional en un nivel bajo en este momento expresa. En este momento a nivel nacional no existe riesgo.