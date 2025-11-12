El espectro político reacciona al blackout: "Necesitamos un reembolso por el apagón"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El apagón general que paralizó a República Dominicana la tarde de este martes fue el escenario para que distintas personalidades se pronunciaran sobre la avería que habría causado el blackout.

El expresidente Leonel Fernández fue uno de los primeros en criticar la falla, calificando el hecho como “un descuido incalificable”.

Leonel FernándezFuente externa.

En su cuenta de X, el exmandatario expresó:

“La ineficiencia del gobierno del PRM no podría ser mayor. El apagón es general: el Metro, hospitales y escuelas permanecen en sombras. El tránsito, con los semáforos inoperantes, es un caos”.

Mientras tanto, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también se refirió a la situación.

“No es solo un apagón eléctrico, es el reflejo de un sistema que perdió dirección. Este país necesita volver a encenderse con orden, trabajo y compromiso. Lo advertimos: sin rumbo, todo se oscurece. El marketing vende ilusiones, pero los pueblos se sostienen con resultados”.

Abel Martínez

Por su parte, el exministro Carlos Amarante Baret también reaccionó, señalando que:

“10 millones de dominicanos necesitamos no solo una explicación del gobierno del PRM, sino un reembolso por los daños causados por el apagón. Es lo justo, pero lo seguro es un nuevo aumento en la tarifa eléctrica para pagarle a los generadores. ¡Así inician las navidades!”.

Carlos Amarante Baret

Autoridades explican el origen del fallo

Mientras tanto, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, aclaró que el fallo no se originó en las distribuidoras, sino en el sistema de transmisión eléctrica.

Explicó que “las plantas de CESPM sacaron a la planta de Andrés, y la de Andrés sacó a Punta Catalina, y así el sistema tuvo una salida en cascada”, lo que provocó el apagón generalizado.