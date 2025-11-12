Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Apagón nacional

El espectro político reacciona al blackout: "Necesitamos un reembolso por el apagón"

El apagón nacional que dejó sin energía eléctrica a todo el país la tarde de este martes provocó una oleada de reacciones entre figuras políticas, quienes criticaron la magnitud del fallo.

El apagón general que paralizó a República Dominicana la tarde de este martes fue el escenario para que distintas personalidades se pronunciaran sobre la avería que habría causado el blackout.

El expresidente Leonel Fernández fue uno de los primeros en criticar la falla, calificando el hecho como “un descuido incalificable”.

En su cuenta de X, el exmandatario expresó:

“La ineficiencia del gobierno del PRM no podría ser mayor. El apagón es general: el Metro, hospitales y escuelas permanecen en sombras. El tránsito, con los semáforos inoperantes, es un caos”.

Mientras tanto, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también se refirió a la situación.

“No es solo un apagón eléctrico, es el reflejo de un sistema que perdió dirección. Este país necesita volver a encenderse con orden, trabajo y compromiso. Lo advertimos: sin rumbo, todo se oscurece. El marketing vende ilusiones, pero los pueblos se sostienen con resultados”.

Por su parte, el exministro Carlos Amarante Baret también reaccionó, señalando que:

“10 millones de dominicanos necesitamos no solo una explicación del gobierno del PRM, sino un reembolso por los daños causados por el apagón. Es lo justo, pero lo seguro es un nuevo aumento en la tarifa eléctrica para pagarle a los generadores. ¡Así inician las navidades!”.

Autoridades explican el origen del fallo

Mientras tanto, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, aclaró que el fallo no se originó en las distribuidoras, sino en el sistema de transmisión eléctrica.

Explicó que “las plantas de CESPM sacaron a la planta de Andrés, y la de Andrés sacó a Punta Catalina, y así el sistema tuvo una salida en cascada”, lo que provocó el apagón generalizado.

