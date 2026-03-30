Todo en exceso hace daño
El error que muchos cometen en Semana Santa y los deshidrata
Las largas horas en playas, balnearios y procesiones, sumadas al consumo de alcohol y comidas pesadas, aumentan el riesgo de deshidratación y golpes de calor
El error más común que cometen muchos dominicanos en Semana Santa y que provoca deshidratación es la exposición prolongada al sol sin una adecuada ingesta de líquidos.
Las largas horas en playas, balnearios y procesiones, sumadas al consumo de alcohol y comidas pesadas, aumentan el riesgo de deshidratación y golpes de calor.
El error que deshidrata en Semana Santa
• Exposición prolongada al sol sin hidratación suficiente.
• Consumo excesivo de alcohol, que acelera la pérdida de líquidos.
• Olvidar el agua y preferir refrescos o bebidas azucaradas, que no reponen adecuadamente los electrolitos.
• Actividades físicas intensas como caminatas largas en procesiones o juegos en la playa sin pausas para hidratarse.
Consecuencias de la deshidratación
• Fatiga extrema y mareos.
• Dolor de cabeza y resequedad en la piel.
• Indigestión y malestar estomacal cuando se combina con comidas pesadas típicas de la temporada.
• Golpe de calor, que puede requerir atención médica inmediata.
Recomendaciones
• Beber agua constantemente, incluso sin sentir sed.
• Evitar el exceso de alcohol y bebidas azucaradas.
• Consumir frutas frescas como sandía, melón y piña, que aportan líquidos y minerales.
• Usar protector solar y ropa ligera para reducir el impacto del calor.
• Descansar en la sombra durante las horas de mayor radiación (11:00 a.m. – 3:00 p.m.).