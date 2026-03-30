El error que muchos cometen en Semana Santa y los deshidrata

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El error más común que cometen muchos dominicanos en Semana Santa y que provoca deshidratación es la exposición prolongada al sol sin una adecuada ingesta de líquidos.

Las largas horas en playas, balnearios y procesiones, sumadas al consumo de alcohol y comidas pesadas, aumentan el riesgo de deshidratación y golpes de calor.

Semana Santa

El error que deshidrata en Semana Santa

¿Cuánto gasta una familia dominicana en Semana Santa?

• Exposición prolongada al sol sin hidratación suficiente.

• Consumo excesivo de alcohol, que acelera la pérdida de líquidos.

• Olvidar el agua y preferir refrescos o bebidas azucaradas, que no reponen adecuadamente los electrolitos.

• Actividades físicas intensas como caminatas largas en procesiones o juegos en la playa sin pausas para hidratarse.

Consecuencias de la deshidratación

s importante estar atentos a las señales de la deshidratación (sed, orina oscura...)

• Fatiga extrema y mareos.

• Dolor de cabeza y resequedad en la piel.

• Indigestión y malestar estomacal cuando se combina con comidas pesadas típicas de la temporada.

• Golpe de calor, que puede requerir atención médica inmediata.

Recomendaciones

• Beber agua constantemente, incluso sin sentir sed.

• Evitar el exceso de alcohol y bebidas azucaradas.

• Consumir frutas frescas como sandía, melón y piña, que aportan líquidos y minerales.

• Usar protector solar y ropa ligera para reducir el impacto del calor.

• Descansar en la sombra durante las horas de mayor radiación (11:00 a.m. – 3:00 p.m.).