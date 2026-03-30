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Todo en exceso hace daño

El error que muchos cometen en Semana Santa y los deshidrata

Las largas horas en playas, balnearios y procesiones, sumadas al consumo de alcohol y comidas pesadas, aumentan el riesgo de deshidratación y golpes de calor

Ante el riesgo mundial del coronavirus, la epidemiológa recomendó evitar las playas en Semana Santa. Foto de archivo

Ante el riesgo mundial del coronavirus, la epidemiológa recomendó evitar las playas en Semana Santa. Foto de archivo

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El error más común que cometen muchos dominicanos en Semana Santa y que provoca deshidratación es la exposición prolongada al sol sin una adecuada ingesta de líquidos. 

Las largas horas en playas, balnearios y procesiones, sumadas al consumo de alcohol y comidas pesadas, aumentan el riesgo de deshidratación y golpes de calor.

Semana Santa

Semana Santa

El error que deshidrata en Semana Santa

¿Cuánto gasta una familia dominicana en Semana Santa?

¿Cuánto gasta una familia dominicana en Semana Santa?

• Exposición prolongada al sol sin hidratación suficiente.

• Consumo excesivo de alcohol, que acelera la pérdida de líquidos.

• Olvidar el agua y preferir refrescos o bebidas azucaradas, que no reponen adecuadamente los electrolitos.

• Actividades físicas intensas como caminatas largas en procesiones o juegos en la playa sin pausas para hidratarse.

Consecuencias de la deshidratación

s importante estar atentos a las señales de la deshidratación (sed, orina oscura...)

s importante estar atentos a las señales de la deshidratación (sed, orina oscura...)

• Fatiga extrema y mareos.

• Dolor de cabeza y resequedad en la piel.

• Indigestión y malestar estomacal cuando se combina con comidas pesadas típicas de la temporada.

• Golpe de calor, que puede requerir atención médica inmediata.

Recomendaciones 

Beber agua constantemente, incluso sin sentir sed.

Evitar el exceso de alcohol y bebidas azucaradas.

• Consumir frutas frescas como sandía, melón y piña, que aportan líquidos y minerales.

• Usar protector solar y ropa ligera para reducir el impacto del calor.

• Descansar en la sombra durante las horas de mayor radiación (11:00 a.m. – 3:00 p.m.).

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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