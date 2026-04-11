Juan Manuel Méndez: "Puede haber incremento de los colores (en el mapa) y las alertas"

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El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, alentó a la ciudadanía a estar atenta a las informaciones emanadas de ese organismo y del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), ante las posibilidades de que las alertas meteorológicas se incrementen en el país, por la incidencia de varios fenómenos atmosféricos desde este sábado.

El titular del COE habló durante un encuentro con la prensa, encabezado por el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional, donde el mandatario indicó que el Gobierno se mantiene en sesión permanente por las condiciones climáticas.

En tanto, permanecen en alerta verde el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Elías Piña, San José de Ocoa, Monte Plata, Puerto Plata, Dajabón, Duarte —especialmente el Bajo Yuna—, San Cristóbal, Valverde, San Juan, Independencia y Bahoruco.

Además, reafirmó que el compromiso principal del Gobierno es proteger a la ciudadanía y garantizar una respuesta oportuna, destacando que, como es habitual, todas las instituciones están activas para brindar la asistencia necesaria.

Ante esta situación, continuó reiterando el llamado a los ciudadanos a mantenerse atentos a los boletines oficiales y a seguir estrictamente las recomendaciones de los organismos de protección civil, indicando que los niveles de alerta pueden variar y ampliarse atendiendo a la evolución del sistema frontal.

Entre las prevenciones ya conocidas, el COE recordó que se debe evitar el cruce de ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, tanto a pie como en vehículos, evitar el uso de balnearios y acatar las evacuaciones preventivas que pudieran ser dispuestas en zonas vulnerables.

Asimismo, Méndez detalló que se instruyó al Ministerio de Obras Públicas estar preparado y a organismos de asistencia social para garantizar el suministro de alimentos y agua en caso de emergencias.

Igualmente, se mantiene una estrecha coordinación con las autoridades municipales, con el objetivo de asegurar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad que pudiera afectar a la población.