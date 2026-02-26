¿Qué esperar del discurso de rendición de cuentas de Luis Abinader este 27 de febrero?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La politóloga y socióloga Rosario Espinal consideró este jueves que el discurso de rendición de cuentas a la nación dominicana que el presidente Luis Abinader ofrecerá mañana ante la Asamblea Nacional será, fundamentalmente, una presentación de la cara más favorable de su segundo gobierno.

“Este es su sexto, así que los discursos de rendición de cuentas siempre son una presentación de la cara más bonita del gobierno… A menos que hubiera una gran catástrofe, que gracias a Dios no la hay, buscan presentar la cara más bonita de su gobierno. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana”, manifestó Espinal.

Asimismo, la politóloga señaló que el pueblo también puede esperar que, al igual que en años anteriores, el mandatario haga promesas y propuestas durante su intervención.

“Claro, porque no es solamente una rendición de cuentas de lo hecho, sino que los presidentes pues siempre presentan qué están haciendo y no han completado y qué van a hacer nuevo. Siempre los discursos incluyen esas cosas. Para quienes llevan el monitoreo de lo que se dijo en el anterior y en el anterior y en el anterior, pues ahí pueden ir marcando las cosas. De todas maneras, el presidente se va a referir a todo mañana”, expresó.

¿Qué hace falta para que se pueda decir que el PRM y Luis Abinader hayan hecho un buen gobierno?

De igual forma, la experta señaló que el desafío inmediato del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), con Luis Abinader al frente del país, es gobernar con la mayor eficiencia posible, porque, a fin de cuentas, los partidos en el poder se evalúan por su gestión.

“Entonces, a ellos les conviene terminar las obras, que terminen las obras que están en proceso, terminarlas lo más rápido posible, terminarlas bien, y en eso deben enfocarse en evitar casos de corrupción”, pronunció.

Politóloga Rosario Espinal

Subrayó que, además, el PRM no se puede dar el lujo de que sigan explotando casos de corrupción, porque entonces eso va a tener un costo político.

“El otro desafío que se aproxima es el de mantener la unidad partidaria en el proceso de selección de candidaturas. ¿Por qué? Porque todos los partidos gobernantes de este país han fracasado en mantenerse unidos. Se han dividido los otros partidos gobernantes: reformista, PRD, PLD. Entonces el PRM va a enfrentar ahora la principal prueba de fuego que enfrentan los partidos dominicanos cuando han estado en el poder o estando en el poder, que es mantener la unidad”, añadió.

Corrupción

En otro orden, al ser preguntada sobre el impacto que tendrían los recientes casos de corrupción que involucran a miembros del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), en especial el de Senasa (Operación Cobra), a partir de ahora en este Gobierno y en la percepción de la población dominicana, Rosario Espinal respondió: “Él es duro. Cuando ataca y cuando compara su gestión con el pasado, por lo que tú decías, quizás esta es la primera vez donde el presidente, además de esa estrategia, va a tener que buscarle la vuelta a cómo presentarse a la defensiva sin mostrar que está a la defensiva”.

“¿Por qué? Precisamente por los casos de corrupción, ya no es un gobierno que puede decir que no se ha registrado ningún caso importante de corrupción, porque sí, ya se han registrado casos importantes. ¿Cuál es la línea comunicacional de defensa del Gobierno? Básicamente, es decir: a diferencia del pasado, ahora se someten los corruptos”, agregó.

Las declaraciones de la socióloga fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo “El Día”, que conducen los periodistas Edith Febles, German Marte y Amelia Deschamps.