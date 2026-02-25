El 60.3% define a Luis Abinader como un “presidente bueno”, según encuesta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La firma encuestadora Markestrategia presentó los resultados de su primera encuesta nacional del año 2026, realizada del 19 al 21 de febrero, la cual refleja una percepción mayoritariamente positiva hacia la gestión del presidente Luis Abinader y posiciona al ministro de Turismo, David Collado, como principal figura de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

De acuerdo con el informe ejecutivo, el estudio fue aplicado de manera presencial a 1,200 personas inscritas en el padrón de la Junta Central Electoral (JCE), con un nivel de confianza de 95% y un margen de error nacional de ±2.8%.

Percepción económica: predomina la esperanza



Situación económica

Ante la pregunta sobre cómo creen que será la situación económica para ellos y su familia en este nuevo año, el 43.1% respondió que será mejor que en 2025, mientras que un 19.6% entiende que será igual de buena. Solo un 19.5% considera que será peor.

Cuando se les pidió resumir su expectativa económica en una sola palabra, el 40.3% mencionó “esperanza”, seguido de “tranquilidad” con 26.8%.

La “preocupación” fue señalada por el 20.3%.

En cuanto a la situación económica del hogar en los últimos 12 meses, el 41.8% afirmó que ha mejorado, mientras que el 31.5% dijo que sigue igual y el 25.9% que ha empeorado.

Evaluación del presidente Luis Abinader



Encuesta

La encuesta indica que el 54.8% aprueba la gestión del presidente Luis Abinader, mientras que un 41.4% la desaprueba.

Asimismo, el 51.6% considera que el mandatario lleva al país por el camino correcto, frente a un 43.7% que entiende que va por el camino incorrecto.

En términos de imagen, el 64.5% expresó tener una imagen positiva del jefe de Estado, y el 60.3% lo definió como un “presidente bueno”.

Además, el 59.9% lo percibe como un presidente cercano a la gente.

Sobre el nivel de confianza, el 41.2% afirmó que confía mucho en Abinader y el 18% que confía algo.

En conjunto, casi seis de cada 10 encuestados expresan algún nivel de confianza en el mandatario.

Si volviera a ser candidato presidencial, el 46.2% aseguró que votaría por él, mientras que un 15.5% indicó que tal vez lo haría.

Simpatía partidaria



Encuesta

En cuanto a preferencia política, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza la simpatía con 44.7%, seguido por la Fuerza del Pueblo (18.0%) y el Partido de la Liberación Dominicana (14.7%). Un 16.9% manifestó no simpatizar con ningún partido.

Además, el 43.8% considera que el PRM seguirá en el poder más allá de 2028, mientras que un 32.6% entiende que no continuará gobernando.

Escenario electoral 2028: Collado lidera

En un escenario abierto con posibles candidatos de todos los partidos, David Collado obtiene 48.4% de la intención de voto, seguido por Omar Fernández con 28.3% y Abel Martínez con 11.7%.

En un cara a cara entre Collado y Omar Fernández, el ministro de Turismo alcanza 51.9%, frente a 31.6% del senador.

Si la contienda fuera entre Collado y Carolina Mejía, Collado obtiene 55.2% frente a 23.3% de la alcaldesa del Distrito Nacional.

En el escenario Collado versus Raquel Peña, el primero alcanza 55.6% contra 23.9% de la vicepresidenta.

Los datos reflejan que, al inicio de 2026, el oficialismo mantiene una base sólida de aprobación y que David Collado se consolida como la figura con mayor proyección electoral dentro y fuera del PRM de cara a los comicios de 2028.