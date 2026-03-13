¿Cómo estará el clima de este fin de semana del 13 al 15 de marzo?

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Las condiciones del tiempo para el territorio dominicano permanecerán durante las horas matutinas sin presentar cambios apreciables, prevaleciendo un ambiente soleado y mayormente despejado, esto obedece a la incidencia de un sistema de alta presión que estará limitando las formaciones nubosas y los acumulados de lluvias importantes.

Así lo dio a conocer el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

La entidad indicó además que en la tarde hasta las primeras horas de la noche, la interacción del viento predominante del este con los efectos de calentamiento diurno y orográfico, provocarán aumentos nubosos con chubascos dispersos a moderados en ocasiones, especialmente en localidades de las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, (principalmente la parte norte), La Vega, Monseñor Nouel, San Juan y Elias Piña.

Sábado

Para mañana sábado, Indomet prevé que a pesar de que la humedad seguirá reducida por la incidencia de un sistema de alta presión sobre nuestra área de pronóstico, en las horas matutinas podrían ocurrir leves aumentos nubosos con precipitaciones pasajeras en comunidades de María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monte Plata y la Altagracia, entre otras aledañas.

"En horas de la tarde, se estarán presentando algunos chubascos locales con aisladas tronadas, sobre las regiones noreste, sureste (el gran Santo Domingo) Cordillera Central y la zona fronteriza, como resultado de la influencia del viento predominante del este y los efectos locales", dijo.

Domingo

El domingo, la aproximación de una vaguada en varios niveles de la troposfera, producirá incrementos nubosos en ocasiones generadores de precipitaciones débiles a moderados de forma local, aisladas ráfagas de viento y posibles tronadas en provincias de las regiones noreste, sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo) y la Cordillera Central, principalmente durante el transcurso de la tarde.