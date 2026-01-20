¿Estarás seguro en Higüey en el Día de Nuestra Señora de la Altagracia? Lo que hace la Defensa Civil

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Altagracia.- Con el objetivo de cuidar a los miles de devotos que llegan hasta la Basílica de Higüey para venerar la Virgen de la Altagracia en su día, el director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, sostuvo una reunión con todos los directores provinciales y dispuso el despliegue de 470 miembros entre voluntarios y empleados, que estarán distribuidos en 32 Puestos de Socorro.

Salas explicó que, dentro de ese personal hay médicos, técnicos en emergencias médicas, técnicos en rescate, voluntarios y voluntarias, al servicio de la población.

Operativo de seguridad

El también presidente de la Comision Nacional de Emergencias, señaló que en la Basílica hay un Puesto de Atención Pre-hospitalario, con 20 médicos y técnicos en emergencias médicas; así como dos ambulancias y dos desfibriladores externos automáticos (DEA) para brindar asistencia ante cualquier emergencia.

“A las afueras del templo religioso hemos establecido un dispositivo de tres anillos: en el perímetro exterior hay un equipo de reacción rápida instalado en la Base de la Defensa Civil; en los jardines un hospital de campaña que dispone de dos ambulancias; mientras que en la parte interna se instaló un puesto fijo para asistencia y brigadas móviles”, dijo el director.

Seguridad en la Basílica de Higüey

El operativo incluye también un dispositivo de bandereos por la seguridad vial, que funciona en las autopistas Las Américas, San Pedro- Hato Mayor, Hato Mayor-El Seibo, Carretera Mella, Autovía del Este, y carretera El Seibo-Higüey. Estos cuentan con dos equipos de extricación vehicular (uno en el Cruce de Yuma y otro en la Autovía del Este, específicamente en el Puente Guido Gil sobre el Río Soco).

Además, se usarán drones para vigilar en tiempo real el flujo de personas que visitan la Basílica, para responder de forma efectiva ante cualquier tipo de situación. La Defensa Civil supervisa además con estas aeronaves no tripuladas el flujo vehicular en las carreteras que conducen hacia el lugar; esto permite detectar cualquier incidente en las vías.

El director Salas hizo un llamado a la Población Altagraciana, a tomar la fecha con calma y reflexión; asistir a la Basílica de forma ordenada, respetando el turno en la fila y orar por sus seres queridos y allegados.