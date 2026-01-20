Horarios y actividades para celebrar el Día de Nuestra Señora de la Altagracia en Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.– La Arquidiócesis de Santo Domingo invita a los medios de comunicación, al pueblo de Dios y a toda la sociedad dominicana a participar en las celebraciones litúrgicas con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, Protectora del Pueblo Dominicano, este miércoles 21 de enero de 2026.

Las celebraciones centrales tendrán lugar en la Catedral Primada de América y en el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, en la Zona Colonial, donde se desarrollará un amplio programa de eucaristías, procesión y actos de piedad mariana, culminando con la solemne Eucaristía presidida por S.E.R. Mons. Carlos Tomás Morel Diplán, Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo.

Horario de las celebraciones:

1. Catedral Primada de América

12:00 del mediodía – Eucaristía solemne en la Catedral Primada de América, presidida por S.E.R. Mons. Carlos Tomás Morel Diplán, Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo.

2. Santuario Nuestra Señora de la Altagracia

7:00 a.m. – Primera Santa Misa

9:00 a.m. – Segunda Santa Misa

11:00 a.m. – Tercera Santa Misa

4:00 p.m. – Procesión y traslado del Cuadro de la Virgen de la Altagracia desde la Catedral Primada de América hasta el Santuario.

6:00 p.m. – Última Santa Misa, presidida por S.E.R. Mons. Carlos Tomás Morel Diplán

Como parte de la jornada, la procesión con el Cuadro de la Virgen de la Altagracia recorrerá calles de la Zona Colonial, como expresión de fe y devoción profundamente arraigada en la identidad del pueblo dominicano.

Nuestra Señora de la Altagracia, Protectora del Pueblo Dominicano

Nuestra Señora de la Altagracia es una de las advocaciones marianas más antiguas y significativas de América, profundamente vinculada a los orígenes de la evangelización en la isla. Su devoción, arraigada desde el siglo XVI, fue reconocida oficialmente por el Papa Pío XI en 1922, al proclamarla Protectora del Pueblo Dominicano. A lo largo de la historia, la Virgen de la Altagracia ha acompañado la fe del pueblo dominicano como signo de esperanza, unidad y protección, siendo coronada solemnemente en 1922 y nuevamente en 1979 por el Papa San Juan Pablo II. En 2022, el Papa Francisco le concedió la Rosa de Oro, confirmando su lugar central en la espiritualidad y la identidad nacional dominicana.

La Arquidiócesis exhorta, además, a todos los fieles católicos a vivir este día de precepto, participando con devoción en la Santa Misa en su parroquia, dando gracias a Dios por el don de María, Madre y Protectora de la Nación.

Quienes no puedan asistir de manera presencial podrán seguir la transmisión en vivo a través de Televida, canal 41, así como por las redes sociales de la Catedral Primada de América, el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, la Arquidiócesis de Santo Domingo y Televida. Asimismo, la jornada será difundida por Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3.

Los medios de comunicación quedan cordialmente invitados a dar cobertura a estas celebraciones, uno de los acontecimientos religiosos más significativos del calendario nacional.

Nuestra Señora de la Altagracia, ruega por nosotros.