Esto es lo que se sabe de la avioneta se precipitó en Angelina, Cotuí

Angelina, Villa La Mata. Una avioneta se precipitó tierra próximo al mediodía de este sábado en el poblado agricola de Angelina.

Tanto el piloto como el copiloto, salvaron la vida milagrosamente al sobrevivir tras a caída de la aeronave.

Los sobrevivientes fueron identificados como Juan Manuel Ramón Rivas Caba, quien piloteaba la avioneta y el copiloto Danni Alberto Beato.

Rivas Caba, resultó con heridas cortante en el pié isquierdo, mientras que Beato resulto ileso trás la caída del aeroplano.

Las dos personas fueron auxiliados por brigadistas del sistema 911 y luego fueron llevados a un centro médico de la ciudad de Fantino, donde el piloto Rivas Caba fue internado y su acompañante fue despachado tras ser evaluado por una junta de galenos.

Trascendió, que la avioneta despegó del pequeño aeropuerto a las 11 y 38 minutos de este sábado y que al iniciar el vuelo presentó fallas mecánica, y cuando el piloto intento maniobrar para realizar un aterrizaje de urgencia, perdió el control y la nave se precipitó a tierra.

El caso está siendo investigado por el departamento policial de Sánchez Ramírez.