¿Mujeres decapitadas en Elías Piña? Acusado da su versión y es apresado por el Ejército

El Ministerio de Defensa informó que miembros del Ejército de República Dominicana (ERD)., apresaron el pasado 27 de enero, a un nacional haitiano por su presunta vinculación a hechos criminales ocurridos en territorio haitiano, durante operaciones de patrullaje y control fronterizo realizadas en las inmediaciones del río Macasías, en la provincia Elías Piña.

El detenido fue identificado como Chin Laduse, de nacionalidad haitiana, quien fue localizado oculto entre matorrales a orillas del referido río, acompañado de un menor de edad, también haitiano, a quien señaló como su hijo.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el propio extranjero a los miembros de la patrulla actuante, manifestó que se ocultaba por temor a represalias, ya que en su país de origen es señalado por su presunta vinculación con hechos criminales relacionados con la muerte de varias mujeres, cuyos cuerpos habrían sido encontrados decapitados en el cauce del referido río.

Asimismo, indicó que, como consecuencia de dichas acusaciones, una turba habría incendiado su vivienda en Haití. Tras el arresto, ambos extranjeros fueron trasladados bajo custodia militar a la Fortaleza La Estrelleta del ERD, donde fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM) para fines de registro biométrico y los procedimientos correspondientes, previo a su entrega a la Policía Nacional de Haití (PNH), conforme a los protocolos de cooperación binacional.

El Ministerio de Defensa reafirma que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia, control y seguridad que ejecutan las Fuerzas Armadas en la franja fronteriza, en apoyo a las autoridades nacionales y en estricto cumplimiento de la ley, contribuyendo a la preservación del orden, la seguridad y la soberanía nacional. Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto (J-5), MIDE