32 días han pasado de la desaparición de Brianna Genao, familia y vecinos aun sin respuestas

En la comunidad de Barrero de Imbert, municipio de Imbert en Puerto Plata, la vida cotidiana se ha visto sacudida por un hecho que mantiene en vilo a todos sus habitantes: la desaparición de la niña Brianna Genao, ocurrida hace más de un mes. La incertidumbre y el dolor se han convertido en parte de la rutina de las familias, que esperan noticias alentadoras.

“No la habíamos visto nunca a esa niña, la vimos por las redes. Esperamos que aparezca y ya uno tiene cuenta con sus hijos, porque teme uno que se le vayan a perder”, expresó Rosa González, residente de la comunidad. Sus palabras reflejan el temor colectivo que se ha instalado en los hogares, donde la vigilancia hacia los menores se ha intensificado.

Barrero Puerto PlataAlexis Monegro

La desaparición de Brianna ha generado un ambiente de desconfianza y alerta. Los vecinos aseguran que nunca habían vivido una situación similar y que el caso ha cambiado la manera en que se relacionan con su entorno. “Nunca había pasado una cosa así aquí. Yo tengo mis nietos y uno vive así”, agregó González, subrayando la vulnerabilidad que sienten las familias.

Desde el primer día, familiares, vecinos y autoridades locales se han unido en jornadas de búsqueda.

Las autoridades han desplegado operativos en la zona y han solicitado la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de Brianna.

FBI e Interpol

Varias semanas después de la desaparición de Genao, el FBI se integro a las indagatorias, dias despues concluyeron sus labores.

Brianna Genao

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta amarilla.

La entidad internacional publicó recientemente la alerta, junto a una fotografía de la menor, e instó a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse con las autoridades correspondientes.