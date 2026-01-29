Estudiante provocó muerte vigilante UASD seguirá preso

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Alexander Jiménez Galván, el estudiante de Derecho que provocó la muerte a un vigilante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de nombre Lyedgers Encarnación Peña, continuará en prisión preventiva por disposición del segundo juzgado de la Instrucción que ayer le ratificó la medida de coerción.

Jiménez Galván se encuentra encerrado en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, San Cristóbal, desde el 28 de octubre del 2025, cuando el juez Rigoberto Sena dictó tres meses de prisión preventiva, por el hecho ocurrido el día 16 del mismo mes.

Cómo ocurrieron hechos.

Según el expediente de solicitud de medida de coerción depositado por el Ministerio Público, Jiménez Galván llegó al campus universitario y se dirigió a la oficina del personal de seguridad donde laboraba Miguel Angel Claudio Chacón, con quien tuvo un “altercado” y luego se retiró del lugar, pero fue interceptado alrededor del Economato por varios compañeros de Chacón, entre ellos Encarnación Peña, quienes le reclamaban por su acción contra su compañero.

Agrega que en esa situación Jiménez Galván hizo varios disparos impactando a dos, incluido Encarnación Peña, quien resultó herido en varias partes del cuerpo, según consta en un certificado médico legal anexo a la solicitud de medida.

Encarnación Peña fue trasladado a un centro médico donde falleció.