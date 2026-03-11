Estudiantes de secundaria muestran dominio del inglés

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

“Hello, how are you?” no fue una frase ensayada, sino el inicio de una conversación natural con estudiantes de secundaria participantes del programa English for a Better Life que impulsa el Ministerio de Educación (Minerd), quienes evidencian cómo se está transformando el aprendizaje del idioma en las aulas públicas.

Las conversaciones se desarrollaban en inglés con seguridad y naturalidad entre los estudiantes del Liceo Profesor Andrés Medrano, en Bayona, Herrera, y el equipo de periodistas del HOY. English for a Better Life es una iniciativa que busca fortalecer las competencias lingüísticas de los estudiantes de secundaria para ampliar sus oportunidades académicas y laborales.

Durante el recorrido por el plantel, varios estudiantes conversaron en inglés, mostrando seguridad y comprensión del idioma mientras explicaban aspectos de su experiencia con la plataforma de aprendizaje y la forma en que practican el idioma dentro y fuera del aula.

Periodistas de este diario conversaron con estudiantes de entre 14 y 17 años, quienes explicaron cómo el aprendizaje del idioma inglés ha impactado positivamente distintos aspectos de su vida cotidiana, desde la comunicación con otras personas hasta la comprensión de música, películas, tareas escolares y videojuegos.

María Elena O’Rourke

El programa inició en marzo de 2022 con la implementación de una plataforma virtual de autoestudio basada en inteligencia artificial, impactando inicialmente a 42,500 estudiantes. Posteriormente fue ampliado a 150,000 nuevos alumnos de segundo a sexto de secundaria en las 18 regionales educativas del país.

De acuerdo con María Elena O’Rourke, encargada de la Unidad de Coordinación para la Implementación del Programa de Aprendizaje del Idioma Inglés del Minerd, se prevé que al concluir el año escolar 2025-2026 el programa alcance a unos 192,500 estudiantes aprendiendo efectivamente el idioma.

Explicó que los grupos de quinto y sexto de secundaria han mostrado avances significativos en la adquisición de la lengua, debido a un mayor compromiso y madurez en el uso de la plataforma de autoestudio.

Según los datos del programa, en enero de 2026 los estudiantes aprobaron más de 1.5 millones de lecciones en la plataforma, lo que evidencia un aumento en el nivel de participación activa en comparación con meses anteriores.

O’Rourke indicó que el objetivo es que los estudiantes del último año de secundaria egresen con un nivel de inglés que les permita acceder a mejores oportunidades laborales y académicas, en consonancia con las demandas del sector productivo dominicano. Añadió que la meta a corto plazo es impactar a 300,000 estudiantes en más de 500 escuelas al finalizar el año escolar 2027-2028.

Los resultados de evaluaciones recientes muestran avances en el aprendizaje. En enero de este año, estudiantes de sexto grado mejoraron su nivel promedio de 4.05 a 4.15, equivalente a un nivel A2 de inglés, mientras que los de cuarto grado pasaron de 3.48 a 3.54.

El programa permite que los alumnos accedan a una plataforma con usuario y contraseña, desde la cual realizan ejercicios de lectura, escucha y escritura en inglés. Los estudiantes dedican varias horas semanales en el aula al uso de la plataforma y también pueden practicar desde sus hogares mediante celulares, tabletas o computadoras.

La iniciativa se desarrolla a través de la plataforma Education First (EF), que combina tecnología educativa y metodologías de aprendizaje para ofrecer un sistema flexible que adapta los ejercicios al progreso de cada estudiante.