Estudiosos analizan fenómeno de jóvenes identificados con animales

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Especialistas en la conducta humana, la sociología y la antropología analizan el fenómeno del movimiento therians o personas que afirman identificarse con animales. Para el doctor Vicente Vargas, psiquiatra, al verdadero therian no le interesa que lo vean en las redes, porque tiene un trastorno psiquiátrico e ideas delirantes. Es un problema de salud mental psicótico, afirma el profesional.

El sociólogo Celedonio Jiménez analiza el fenómeno de los "therian" como una expresión que refleja serias perturbaciones en grupos sociales, y particularmente en la juventud, en lo que se refiere a la definición de la identidad personal y social.

Sobre el tema, el antropólogo social Bernardo Matías asegura que se está visualizando la animalidad humana en la era de la crisis de identidad. Su origen central hunde sus raíces en la existencia de lo que el pensador sur-coreano Byung- Chul Han ha denominado la "sociedad del cansancio", afirma el sociólogo.

En su análisis, Jiménez asegura que en la sociedad capitalista y neoliberal de hoy, se vive un gran cansancio, un gran vacío, una gran ansiedad social y psíquica, que genera fenómenos como el aquí tratado. Pide reaccionar.

Mundo digital

El fenómeno de los “therian" es manejado actualmente, pero también desde hace un tiempo, por las plataformas digitales y las redes sociales, como un espectáculo, el cual promueven y difunden, como forma de incrementar y atraer usuarios, sin importarles los graves daños o perjuicios sociales, psicológicos o mentales que reproducen y hacen daño.

El antropólogo social, Bernardo Matías observa que el fenómeno actual de la animalidad humana está relacionado con una crisis de identidad.

Desde la psiquiatría

Para el psiquiatra Vargas, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero ahora hay un movimiento de jóvenes que buscan la identidad en animales, porque tienen un vacío existencial. Se trata de muchachos y muchachas a los que sus padres se lo han dado todo. Se trata de una moda a la que el vacío existencial lleva a los jóvenes sin metas a lograr en la vida, asegura el profesional de la conducta. La situación no es nueva, hasta el libro a los Romanos en el Nuevo Testamento habla del tema.

Antropología

Para Matías, la animalidad ha sido un recurso simbólico para comprender mejor lo humano, no para reemplazarlo. Cuando esta distinción se debilita, lo que se pierde no es solo un matiz cultural, sino una de las claves interpretativas más antigua.

"No estamos ante una simple curiosidad subcultural, sino ante un síntoma que ilumina la crisis de autocomprensión del sujeto contemporáneo", afirma Matías. Desde el punto de vista biológico, la continuidad entre el ser humano y el mundo animal es incuestionable, pues comparten estructuras genéticas, sistemas de supervivencia, circuitos emocionales básicos y vulnerabilidad frente a la enfermedad y la muerte. Reconocer la continuidad biológica no equivale a disolver la especificidad humana en construcciones de identidades subjetivas, aquí aparece el punto crítico del fenómeno therian. No porque deba ser caricaturizado, sino porque revela una tendencia cultural más amplia a convertir la identidad en un territorio completamente maleable, desligado de anclajes compartido.

Cuando la identidad subjetiva pretende emanciparse por completo de todo anclaje objetivo, el yo corre el riesgo de perder suelo antropológico, pero cuando la identidad objetiva se impone negando la complejidad de la experiencia vivida, se empobrece la comprensión de lo humano, analiza Matías. Asegura q ue la madurez cultural consiste, precisamente, en habitar creativamente esa tensión sin negarla ni absolutizar ninguno de sus polos. “Siempre he creído que el ser humano teme descubrir su propia animalidad. Ese temor es comprensible recuerda los límites y vulnerabilidad corporal. Sin embargo, la respuesta no puede ser la fuga hacia formas de autofiguración que terminan desplazando la condición humana en lugar de comprenderla mejor. analiza. El therianismo, leído críticamente, no expresa un retorno sereno al realismo biológico, expresa más bien la dificultad creciente de algunos sectores para habitar con estabilidad la propia