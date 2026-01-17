ETED informa dará mantenimiento a líneas transmisión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 17 de enero realizará trabajos de sustitución de estructuras y mejoras de infraestructura en líneas de transmisión de 138 kV y 69 kV, en las regiones Sur y Este del país.

En la zona Sur, las brigadas trabajarán en la línea 138 kV Km. 15 de Azua – Karpowership KPS01, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para brindar facilidades al personal de KARPOWERSHIP de poner en funcionamiento nuevas estructuras de acero en la subestación KPS01. Estas mejoras permitirán que la conexión de conductores entre las barcazas KPS01 y KPS26 sea más resistente ante fenómenos atmosféricos y las variaciones bruscas de la marea.

Mientras que en La Romana se intervendrá la línea 69 kV Romana – Romana Pueblo de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., para cambiar aisladores en malas condiciones. Esto provocará una interrupción en el pueblo de La Romana.

Además, en la línea 69 kV Romana – Pintado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Las comunidades afectadas serán Guaymate, Batey Lechuga y Rancho Peligro, pertenecientes a la provincia La Romana.