ETED baja gastos en personal y solo reduce un empleado

Pese a que la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) disminuyó solo un empleado en su plantilla durante los primeros diez meses de 2025 en relación con igual período de 2024, redujo los gastos en personal en US$1.2 millones, unos RD$76 millones a la tasa actual.

Los gastos personales pasaron de US$20.7 millones en 2024 a RD$19.5 millones en 2025. El mes de mayor gasto en personal fue julio de 2025, con US$3.3 millones, seguido de mayo y octubre, con US$1.9 millones cada uno. La cantidad de empleados pasó de 1,675 a 1,676.

Los gastos en servicios no personales se redujeron en US$0.9 millones, al descender de US$13.1 millones a US$12.3 millones, según el informe de desempeño de las empresas eléctricas estatales elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.

Los gastos en materiales y suministros también descendieron de US$3. 7 millones, al pasar de US$9.6 millones a US$5.9 millones.

Sin embargo, la mayor caída se produjo por concepto de otros gastos, al descender de US$ 61.6 millones a US$3.5 millones de un año a otro.

La empresa facturó US$113.1 millones por concepto de peaje de transmisión durante los primeros diez meses del año pasado, lo que representó un incremento de US$1.4 millones. Los dos componentes de la facturación son el derecho de conexión y el derecho de uso. El primero generó ingresos por US$68.7 millones y el segundo US$44.4 millones.