Evangélicos entregan plan alimentario a crisis

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Alianza Evangélica Dominicana (Aedo), institución que sustituye el nombre de la Mesa del Diálogo y Representación Cristiana y un grupo de entidades de las iglesias evangélicas, recibió ayer a la Comisión especial del Gobierno que consulta a los sectores sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente en la economía dominicana, y presentó la propuesta de Seguridad Alimentaria, un plan estratégico de abastecimiento de las familias en condiciones de pobreza.

El presidente de Aedo, pastor Reynaldo Franco Aquino, expresó que el plan busca garantizar una ruta con los productos de primera necesidad, a precios asequibles, a corto, mediano y largo plazo.

Franco Aquino y el director ejecutivo del Servicio Social de Iglesias Dominicanas (Ssid) y tesorero de Aedo, Lorenzo Mota King, junto al presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Feliciano Lacen, encabezaron la delegación que recibió a los funcionarios del Gobierno, que integraron los ministros Administrativo, Andrés Bautista, y de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

En la reunión donde participaron los principales obispos y líderes cristianos, en la sede de Aedo y del Ssid, en Santo Domingo, el pastor Franco Aquino declaró que el diálogo que hace el Gobierno por la crisis causada por el conflicto internacional debe contar con un plan, que se conozca en el país, que sea medible y “que podamos darle seguimiento. Naturalmente, que los sectores que nosotros representamos, más vulnerables, que no sean afectados”.

Sostuvo que el diálogo debe estar revestido de la intención de poner en práctica las observaciones recogidas de la sociedad y que no sea una consulta solo para llenar espacio.

XI Asamblea Anual Ordinaria

La Alianza Aedo, nombre aprobado en la Asamblea Ordinaria de ayer, reunió a los miembros de la antigua Mesa de Diálogo y Representación Cristiana (Medirec) para aprobar el cambio de nombre, en un espacio de rendición de cuentas, reflexión y proyección institucional, que también ratificó al pastor Franco Aquino en la presidencia de Aedo por dos años más.

Franco Aquino dijo que se crearon 17 nuevas pastorales, entre ellas, de la Familia, Salud mental y asuntos políticos.