Sociedades médicas piden mantener vacuna hepatitis

La Sociedad Dominicana de Infectología (SDI) y la Sociedad Dominicana de Pediatría (SDP) recomiendan mantener la aplicación de la vacuna contra la hepatitis B en recién nacidos, en las primeras 24 horas.

Esta decisión sigue hasta el momento en República Dominicana, a pesar de que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (ACIP) recomienda posponerla hasta los dos meses, con algunas excepciones.

Las dos sociedades emitieron un comunicado en el que afirman que la decisión del ACIP no será adoptada como guía para la práctica clínica en República Dominicana.

Abandonar la recomendación universal de la dosis al nacimiento no está sustenta en la mejor evidencia científica disponible, y está apartada de las recomendaciones de organismos internacionales de referencia, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En el país

En todas las maternidades, servicios de neonatología, pediatría y atención primaria del país deben mantener sin cambios la aplicación oportuna de la vacuna contra hepatitis B al nacimiento, junto con la BCG, de acuerdo con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) nacional, afirman las sociedades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que todos los lactantes reciban una dosis de vacuna contra hepatitis B lo antes posible después del nacimiento, idealmente dentro de las primeras 24 horas, como la intervención más eficaz y costo-efectiva para prevenir la infección perinatal y la enfermedad asociada a VHB a largo plazo.

Estados Unidos votó a favor de eliminar la recomendación universal de aplicar la vacuna contra hepatitis B al nacimiento. La nueva recomendación propone, mantener la dosis al nacimiento sólo para recién nacidos de madres HBsAg positivas o con estado serológico desconocido.

Preocupación

Esta decisión ha generado preocupación y rechazo por parte de múltiples organizaciones profesionales (pediátricas, médicas y de salud pública) que han advertido del riesgo de aumento de infecciones y de retroceso en los logros alcanzados en el control de la hepatitis B.

Las dos sociedades especializadas aseguran que la decisión se circunscribe al contexto de los Estados Unidos, está aún sujeta a la aprobación de la dirección de los CDC, y no tiene carácter vinculante para los programas de inmunización República Dominicana.