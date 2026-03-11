Exigen a la JCE cumplir candidatura de independientes

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El periodista Pedro Julio Abreu exigió ayer a la Junta Central Electoral (JCE) cumplir con la Constitución respecto a la candidaturas independientes, así como informar el procedimiento y las fechas de inscripción para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de elegir y ser elegidos.

Al ofrecer declaraciones en la JCE, donde depositó una carta dirigida a los miembros de la institución, Abreu afirmó que las candidaturas independientes son una alternativa legítima en el sistema electoral y una herramienta necesaria para devolver a la ciudadanía el derecho pleno de participar en la vida política.

Abreu sostuvo que durante décadas el sistema político ha estado dominado por estructuras partidarias que han cerrado las puertas a nuevos liderazgos, a la participación civil y a ciudadanos comprometidos con el servicio público que no desean someterse a las dinámicas internas de los partidos. “Intentan limitar obstaculizar o desacreditar las candidaturas independientes; en esencia, intentan restringir el derecho fundamental de los ciudadanos de elegir y ser elegidos”, expresó.

Manifestó que quienes no están de acuerdo con las candidaturas independientes, en realidad temen a la competencia de ideas, a la renovación de liderazgo político y a que la ciudadanía tenga más pociones al momento de decidir el rumbo del país.

Señaló que lejos de debilitar el sistema, las candidaturas independientes lo fortalecen, porque obligan a que la política vuelva a centrase en propuestas, principios y compromiso con la gente.

Además, Abreu pidió al presidente de la JCE, Román Andrés Jaque Liranzo, y a los demás miembros titulares que cumplan con lo que dispone la Constitución en torno a esas candidaturas.