¿Existen tarifas o costos asociados al proceso de solicitud de la nueva cédula?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El proceso para obtener la nueva cédula no tiene costo para los ciudadanos, informó la Junta Central Electoral (JCE).

Esto significa que, además de renovar el documento, las personas también pueden realizar algunas actualizaciones sin pagar, siempre que presenten los requisitos correspondientes.

¿Qué puedes actualizar?

Dirección de residencia

Si deseas cambiar tu dirección, debes presentar algún documento que lo respalde, como una factura de servicios (luz, agua, teléfono, cable) o un contrato de alquiler.

Estado civil

En este caso, no necesitas llevar documentos. Si cambiaste de soltero a casado (o viceversa), la actualización se hace automáticamente con los datos del sistema del Registro Civil.

Tipo de sangre

Para incluir esta información, debes presentar un documento que lo valide, como carné de tipificación, licencia de conducir o certificación médica.

Alergias

Si quieres agregar alergias, necesitas certificados o tarjetas médicas que respalden esa condición.