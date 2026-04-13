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JCE aclara

¿Existen tarifas o costos asociados al proceso de solicitud de la nueva cédula?

Además de renovar el documento, las personas también pueden realizar algunas actualizaciones sin pagar

Nueva cédula

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Merilenny Mueses
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El proceso para obtener la nueva cédula no tiene costo para los ciudadanos, informó la Junta Central Electoral (JCE).

Esto significa que, además de renovar el documento, las personas también pueden realizar algunas actualizaciones sin pagar, siempre que presenten los requisitos correspondientes.

¿Qué puedes actualizar?

Dirección de residencia

Si deseas cambiar tu dirección, debes presentar algún documento que lo respalde, como una factura de servicios (luz, agua, teléfono, cable) o un contrato de alquiler.

Estado civil

En este caso, no necesitas llevar documentos. Si cambiaste de soltero a casado (o viceversa), la actualización se hace automáticamente con los datos del sistema del Registro Civil.

Tipo de sangre

Para incluir esta información, debes presentar un documento que lo valide, como carné de tipificación, licencia de conducir o certificación médica.

Alergias

Si quieres agregar alergias, necesitas certificados o tarjetas médicas que respalden esa condición.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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