JCE aclara
¿Existen tarifas o costos asociados al proceso de solicitud de la nueva cédula?
Además de renovar el documento, las personas también pueden realizar algunas actualizaciones sin pagar
El proceso para obtener la nueva cédula no tiene costo para los ciudadanos, informó la Junta Central Electoral (JCE).
Esto significa que, además de renovar el documento, las personas también pueden realizar algunas actualizaciones sin pagar, siempre que presenten los requisitos correspondientes.
¿Qué puedes actualizar?
Dirección de residencia
Si deseas cambiar tu dirección, debes presentar algún documento que lo respalde, como una factura de servicios (luz, agua, teléfono, cable) o un contrato de alquiler.
Estado civil
En este caso, no necesitas llevar documentos. Si cambiaste de soltero a casado (o viceversa), la actualización se hace automáticamente con los datos del sistema del Registro Civil.
Tipo de sangre
Para incluir esta información, debes presentar un documento que lo valide, como carné de tipificación, licencia de conducir o certificación médica.
El País
Estos son los 8 pasos para obtener tu nueva cédula en menos de 20 minutos
Merilenny Mueses
Alergias
Si quieres agregar alergias, necesitas certificados o tarjetas médicas que respalden esa condición.