Guía
Estos son los 8 pasos para obtener tu nueva cédula en menos de 20 minutos
Pasos para la nueva cédula: orientación, solicitud de turno, área de espera, tramites, captura biométrica, verificación de datos, personalización del documento y entrega de cédula.
Sacar la nueva cédula es un proceso rápido que puede tomar entre 15 y 20 minutos por persona, según informó la Junta Central Electoral (JCE).
Pero, ¿qué pasa exactamente cuando llegas al centro? Este es el paso a paso:
Así es el proceso para sacar la nueva cédula
1. Llegada y orientación
Al llegar, el ciudadano es recibido por el personal del centro, que ofrece una breve orientación sobre el proceso.
2. Solicitud de turno
Luego, debe dirigirse al módulo de turnos, donde al ingresar su número de cédula el sistema valida si corresponde según su mes de nacimiento.
3. Área de espera
Tras obtener su turno, pasa al área de espera, donde será llamado a través de pantallas y sistema de audio.
4. Inicio del trámite
Cuando llegue su turno, es dirigido a la estación donde comienza el proceso formal.
5. Captura biométrica
En esta etapa se registran los datos clave como fotografía, firma y huellas dactilares
6. Verificación de datos
El personal valida o actualiza la información personal del ciudadano.
El País
¿Cuáles son las diferencias entre la nueva cédula y la anterior en términos de seguridad?
Merilenny Mueses
7. Personalización del documento
Luego, pasa a la cabina donde se realiza el grabado láser de la cédula, proceso que permite integrar los datos de forma segura en el documento.
8. Entrega de la cédula
Finalmente, recibe su nueva cédula.