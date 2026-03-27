Exministro de Trabajo llama a aprobar reforma consensuada en 2024

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El jurista y exministro de Trabajo, doctor Rafael Alburquerque, considera que la mejor forma de aprobar la reforma al Código Laboral es respetando la propuesta original que se sometió al Congreso Nacional, en la que se pusieron de acuerdo todos los sectores: patronal, empleados y el Gobierno.

Abogó por el respeto a la Cesantía que protege a los trabajadores, por ser una conquista laboral.

Alburquerque, exvicepresidente constitucional de la República 2004–2008, afirma que el consenso laboral se logró en el país durante el acuerdo tripartito que promovió el Ministerio de Trabajo en el año 2024.

“Ese acuerdo fue recogido por el Poder Ejecutivo y fue enviado al Congreso Nacional, de manera que, en estos momentos, lo que se conoce en la Cámara de Diputados es el consenso a que legaron Gobierno, trabajadores y empresarios”, sostuvo.

Recordó que la propuesta del acuerdo tripartito para la reforma al Código Laboral, Ley 16-92, modificó varios artículos de la legislación que data desde el año 1992, “pero mantuvo intacta la Cesantía”. Se refiere a la propuesta que sometió el Poder Ejecutivo en el año 2024.

El abogado, secretario de Estado de Trabajo del año 1991 al año 2000, y presidente de la delegación del Estado dominicano ante la Conferencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde el año 1991 hasta el 2000, dijo que en la discusión de la enmienda laboral el sector empleador planteó modificaciones, pero el sector trabajador no la aceptó.

“Lo importante ahora es que se respete ese consenso. En el Congreso Nacional no he visto que haya un diputado o senador que haya querido desconocerlo hasta ahora. Se ha dilatado la aprobación del Código de Trabajo y espero que busquen la forma de agilizar y aprobar esa modificación”, señaló.

Precisó que ya no hay debate para modificar la ley de trabajo, debido a que concluyó con el acuerdo en el Ministerio de Trabajo, por lo que resalta que abrir el debate de la reforma “sería violentar el acuerdo al que se llegó. Entonces, estaríamos desconociendo la concertación social”.

Temas a regular a materia laboral

Para el Alburquerque, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo (FP), en el acuerdo tripartito se dedica un capítulo a la estudio del “Tele-Trabajo”, para modernizar la legislación.

A la modalidad del trabajo virtual, desde la casa, al trabajador explica que se le reconocen los mismos derechos de los trabajadores tradicionales, que acuden a la oficina diariamente. “Se incluye el nuevo derecho a la desconexión, es decir, al derecho que tiene el empleado que labora desde el hogar de apagar su computadora o su celular, para no ser molestado al terminar su jornada”.

También, se incluye en la parte del Tele-Trabajo un acuerdo a cuál de las partes (empleador o trabajador) le corresponderá el pago de la electricidad y del uso del dispositivo electrónico.

Y, mejora los derechos de las trabajadoras del hogar (domésticas). Se les reconocen todos los derechos que hoy tienen los trabajadores.

Respalda reducir horas a jornada de trabajo

Alburquerque, quien ha representado al país ante diversas comisiones de la OIT y fue miembro de la Comisión Redactora del Código de Trabajo de República Dominicana en 1992, legislación que se encuentra vigente, es partidario de que se acorte el tiempo de labores, de 44 a 40 horas a la semana.

“Estoy totalmente de acuerdo. En el diálogo que se dio en el Ministerio de Trabajo, yo era el abogado de las organizaciones y propusimos 40 horas de trabajo a la semana. Lamentablemente, los empresarios no estuvieron de acuerdo”.

El dirigente político favorece que las empresas pongan en practica el plan de la semana laboral reducida a 36 horas, que ejecuta la Pontificia Universidad Católica madre y Maestra (PUCMM) y el Ministerio de Trabajo, porque esto aumenta la productividad.