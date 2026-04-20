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Un robot humanoide que ganó el medio maratón para robots en Pekín corrió ayer más rápido que el récord mundial humano establecido por el ugandés Jacob Kiplimo, en una muestra de los avances tecnológicos de China.

El ganador, de Honor, un fabricante chino de smartphones, completó la carrera de 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, según una publicación en WeChat del área de desarrollo económico-tecnológico de la ciudad, conocida como Beijing E-Town, donde inició la carrera.

Ese tiempo fue más rápido que el del actual poseedor del récord mundial humano Kiplimo, quien completó la misma distancia en unos 57 minutos en marzo, en la carrera de ruta de Lisboa.

Los espectadores se agolpaban a lo largo del recorrido para ver correr a las máquinas, algunas muy veloces y complejas, otras con medidas y prestaciones mucho más rudimentarias.

El medio maratón de Yizhuang enfrentó, por un lado, a robots y, por otro, a humanos: cada grupo corría por un carril paralelo, con el fin de evitar cualquier colisión.

Un robot vence límites humanos: la hazaña que sorprende al mundo

La actuación del robot marcó un avance significativo respecto de la carrera inaugural del año pasado, en la que el robot ganador terminó en dos horas, 40 minutos y 42 segundos.

La zancada de las máquinas fue más fluida este año y el número de equipos participantes pasó de una veintena a más de un centenar.

En China, la tecnología se ha convertido en un ámbito de competencia con Estados Unidos con implicaciones para la seguridad nacional. El plan quinquenal más reciente de Pekín promete “apuntar a las fronteras de la ciencia y la tecnología”.

Acelerar el desarrollo de productos como los robots humanoides y sus aplicaciones forma parte del plan 2026-2030 de la segunda economía más grande del mundo.

El grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia, con sede en Londres, clasificó recientemente a tres empresas chinas –AGIBOT, Unitree Robotics y UBTech Robotics Corp.– como los únicos proveedores de primer nivel en su evaluación global por número de envíos de robots inteligentes corporizados de uso general.