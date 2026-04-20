Problemas en la quinta evaluación de desempeño docente en RD: Lo que pasó hoy

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), que inició este lunes a las 8:00 de la mañana en todo el país, se vio afectada por fallas en la velocidad de Internet del Ministerio de Educación, lo que provocó retrasos y frustración entre los maestros convocados.

En San Francisco de Macorís y otras localidades, decenas de docentes acudieron desde temprano para cumplir con el requisito, pero se encontraron con fallas técnicas que afectaron el desarrollo de la jornada. “Llegamos desde la mañana y todavía no hemos podido completar la evaluación por problemas en el sistema. Esto nos preocupa porque es un proceso importante para nuestro trabajo”, expresó uno de los maestros entrevistados por el medio local Telenord.

“Ha colapsado la velocidad del Internet”, denunció Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y miembro de la Comisión Evaluadora. Según explicó, algunos docentes tardaban hasta cinco minutos en responder una sola pregunta, lo que impedía completar más del 50 % del examen dentro del tiempo estipulado.

La situación obligará a reprogramar la evaluación en los centros donde los participantes no pudieron avanzar. El hecho ya fue reportado al Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente para que se adopten medidas correctivas.

De la Rosa exhortó a los maestros a mantener la calma y enfrentar la evaluación con razonamiento lógico, recordando que los resultados impactarán en incentivos y categorización profesional. También valoró el esfuerzo del Ministerio de Educación y de las autoridades involucradas en el proceso, pese a los inconvenientes iniciales.

La Evaluación de Desempeño Docente busca medir el rendimiento de los maestros y garantizar la calidad educativa. Sin embargo, los problemas técnicos registrados en esta quinta etapa han generado malestar y preocupación en el sector magisterial.